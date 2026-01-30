Masă rotundă pe teme de apărare. Comunicare și cooperare între industrie, instituțiile statului și lumea universitară

„Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației publice centrale, ai industriei de apărare – de stat și private –, ai parlamentului , ai mediului universitar și ai centrelor de cercetare, precum și experți din domenii strategice, la inițiativa lui Corneliu Vișoianu, la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București. Proiectul vizează dezvoltarea unei platforme comune de comunicare și coordonare, facilitarea transferului tehnologic, precum și integrarea cercetării aplicate în programe strategice naționale, în acord cu standardele europene și internaționale. Totodată, printre obiectivele principale se încadrează stabilirea unui cadru de guvernanță și responsabilități instituționale, precum și evaluarea necesarului de resurse umane pentru susținerea acestor inițiative.

Rolul universității ca spațiu de formare al gândirii critice

În intervenția sa, conf. univ. dr. Mireille Rădoi a subliniat importanța capitalului uman ca element central al oricărui sistem de apărare funcțional, evidențiind faptul că, dincolo de bugete și echipamente, performanța reală depinde de capacitățile cognitive, etice și adaptative ale celor implicați. De asemenea, a accentuat rolul universității ca spațiu de formare al gândirii critice, al rezilienței cognitive și al judecății etice.

Totodată, conf. univ. dr. Mireille Rădoi a atras atenția asupra riscului subordonării exclusive a educației universitare față de nevoile imediate ale pieței, subliniind că, în domeniul apărării, universitatea trebuie să contribuie la formarea unor profesioniști capabili să răspundă nu doar provocărilor prezentului, ci și amenințărilor viitoare, într-un context marcat de incertitudine și accelerare tehnologică.”

Rădoi: „Rolul universității este triplu”

În acest sens, rolul universității este triplu. În primul rând, universitatea este un filtru de calitate cognitivă. Ea trebuie să diferențieze între acumularea mecanică de informații și înțelegerea profundă a fenomenelor. În al doilea rând, universitatea funcționează ca accelerator de maturizare profesională, expunând studenții la ambiguitate, dezbatere și responsabilitate intelectuală. În al treilea rând, și poate cel mai important, universitatea este un gardian axiologic: ea are obligația de a integra adesea uitata dimensiune etică în formarea capitalului uman, mai ales într-un domeniu în care deciziile pot avea consecințe ireversibile.

Integrarea noilor tehnologii, inclusiv a inteligenței artificiale, amplifică această responsabilitate. În ecosistemul de apărare, tehnologia nu înlocuiește judecata umană, ci o amplifică sau o degradează, în funcție de calitatea celui care o utilizează. De aceea, universitatea trebuie să formeze nu doar utilizatori competenți de tehnologie, ci și evaluatori critici ai acesteia, capabili să înțeleagă limitele, riscurile și implicațiile morale ale deciziilor asistate algoritmic.

Dacă tratăm apărarea exclusiv ca pe o problemă de echipamente și bugete, vom repeta erori deja cunoscute. Dacă însă o abordăm ca pe un sistem socio-tehnic, în care capitalul uman este componenta centrală, avem șansa de a construi nu doar o armată mai performantă, ci una mai stabilă, mai responsabilă și mai adaptată realităților contemporane” a declarat Mireille Rădoi, directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, într-un comunicat.