UNIFARM își șterge datoriile istorice și devine pilon al sistemului sanitar

UNIFARM SA, compania națională de medicamente aflată în subordinea Ministerului Sănătății, a ajuns în 2026 o societate stabilă financiar, cu datorii zero și o cifră de afaceri de peste 274 de milioane de lei, după ce în 2022 se afla în pragul insolvenței.
Alexandru Rogobete a prezentat transformarea spectaculoasă a UNIFARM SA, și a menționat eliminarea completă a datoriilor istorice, creșterea accelerată a cifrei de afaceri și extinderea majoră a capacității operaționale. Compania, condusă în prezent de Adrian Marius Dobre, Director General UNIFARM, a devenit un actor-cheie pentru stabilitatea sistemului sanitar românesc.
„UNIFARM SA, compania națională de medicamente și produse farmaceutice din România, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății este astăzi o companie puternică și stabilă financiar, cu o cifră de afaceri de peste 274 de milioane de lei. Mai mult decât atât, rezultatul net cumulat ajunge la aproape un miliard de lei, iar toate datoriile istorice au fost eliminate integral
În anul 2022, UNIFARM se confrunta cu datorii totale de peste 1,26 miliarde de lei, dintre care mai mult de un miliard de lei către bugetul de stat.
„Pentru a înțelege corect transformarea:
Astăzi, aceste datorii sunt zero. Vorbim despre o reducere de 100% a obligațiilor financiare și despre readucerea companiei pe baze solide”, mai scrie acesta.
Raportul de activitate 2022–2026 arată o evoluție clară:
În paralel, compania și-a extins semnificativ capacitatea operațională:
Între 2023 și 2025, UNIFARM a fost un sprijin real pentru sistemul sanitar:
Toate acestea arată capacitatea companiei de a interveni rapid atunci când apar blocaje în piață.
„În 2022, UNIFARM era într-un punct critic: pierderi de peste 400 milioane lei, risc real de insolvență și o funcționare profund afectată.
Astăzi, este un pilon de stabilitate pentru sistemul de sănătate.
Această transformare demonstrează ce se poate construi atunci când o companie publică strategică este administrată cu rigoare, responsabilitate și consecvență.
UNIFARM nu mai este o vulnerabilitate. Este un sprijin real pentru pacienți și pentru spitale.
Felicit conducerea UNIFARM SA și întreaga echipă pentru acest parcurs!”, a scris Alexandru Rogobete.
