India reia dialogul diplomatic cu Liga Arabă după un deceniu de pauză

India a anunţat joi reluarea diplomaţiei cu lumea arabă după un deceniu de pauză, convocându-i la New Delhi pe reprezentanţii Ligii Arabe pentru o întâlnire care urmăreşte să reafirme legăturile de parteneriat într-un moment de tensiune geopolitică în Orientul Mijlociu, relatează EFE şi Agerpres.

Ministerul Afacerilor Externe din India a confirmat că va găzdui a II-a Reuniune Ministerială India-Lumea Arabă (IAFMM) sâmbătă, 31 ianuarie, "după o pauză de zece ani, prima întâlnire având loc în 2016 în Bahrain", potrivit unui comunicat.

Această întâlnire, coprezidată de India şi Emiratele Arabe Unite, se prezintă ca principalul instrument al New Delhi pentru a dialoga cu întregul bloc arab.

Guvernul indian a subliniat că întâlnirea miniştrilor de externe din India şi Liga Arabă este cel mai înalt mecanism instituţional care promovează acest parteneriat formalizat în martie 2002, când India şi Liga Statelor Arabe au semnat un memorandum de înţelegere, instituţionalizând procesul de dialog.

22 de state arabe, reprezentate la nivel înalt la reuniunea din India

În pofida tensiunilor regionale cauzate de războiul din Fâşia Gaza, New Delhi a reuşit să asigure prezenţa întregului bloc.

Comunicatul precizează că la reuniunea de la New Delhi vor fi reprezentate "22 de ţări arabe prin miniştri de externe, alţi miniştri, miniştri de stat şi alţi înalţi funcţionari, precum şi Liga Arabă".

Se aşteaptă ca reuniunea să contribuie la extinderea şi aprofundarea parteneriatului existent. Comunicatul subliniază, de asemenea, că India participă cu statut de observator la Liga Statelor Arabe, organism panarab cu 22 de state membre.

Reactivarea acestui forum survine într-un moment în care New Delhi încearcă să navigheze criza din Orientul Mijlociu păstrând alianţa sa de securitate şi apărare cu Israelul, consolidată în ultimul deceniu, dar protejându-şi simultan interesele din Golful Persic, o sursă cheie de remitenţe şi de unde provine majoritatea aprovizionării sale energetice.

La acestea se adaugă intenţia de a revitaliza Coridorul Economic India-Orientul Mijlociu-Europa (IMEC), o rută comercială susţinută de New Delhi care are nevoie de stabilitate politică şi cooperare din partea blocului arab pentru a se concretiza.

