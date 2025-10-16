Companie din Emiratele Arabe Unite, interes pentru investiții în Portul Constanța

O delegație a unui gigant de pe piața din Emiratele Arabe Unite a efectuat joi, 16 octombrie, o vizită la Portul Constanța, exprimând interes pentru posibile investiții în zonă.

Este vorba despre Abu Dhabi Ports Group, iar vizita survine după deplasarea ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, în Emirate luna trecută, conform unui comunicat oficial publicat pe platforma Portului Constanța. Abu Dhabi Ports Group este considerat un jucător major în sectorul portuar și logistic la nivel global, fiind o companie de stat.

Interes în dezvoltarea molurilor 3 și 4

Întâlnirile au avut loc la sediul CN Administrația Porturilor Maritime SA, unde directorul general Mihai Teodorescu a prezentat investițiile recente și planurile de dezvoltare pentru port.

Reprezentanții companiei arabe, conduși de directorul regional Abdulaziz Zayed AlShamsi, și-au arătat interesul pentru proiecte în Portul Constanța, în special pe dezvoltarea molurilor 3 și 4. „A fost conturat un posibil parteneriat pentru creșterea traficului de mărfuri”, se arată în comunicat.

După discuții, delegația a vizitat împreună cu oficialii CN APM SA zonele din port cu potențial investițional. Acțiunea face parte din eforturile comune ale României și Emiratelor Arabe Unite de a consolida colaborarea în domeniul transportului și infrastructurii maritime.