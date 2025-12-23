€ 5.0908
DCNews Economie "Veste neașteptat de bună" din Ordonanța Trenuleț. Adrian Negrescu: Mai mulți bani
Data actualizării: 17:54 23 Dec 2025 | Data publicării: 17:39 23 Dec 2025

”Veste neașteptat de bună” din Ordonanța Trenuleț. Adrian Negrescu: Mai mulți bani
Autor: Roxana Neagu

vesti bune foto pexels ilustrativ
 

Sunt vești bune în Ordonanța Trenuleț, subliniază economiștii.

”O veste neașteptat de bună pentru cei care au microîntreprinderi. De la 1 ianuarie, dispare cota de impozitare de 3%, astfel că statul va taxa doar cu 1% veniturile micilor afaceri, indiferent de venit sau tipul activității. Este o veste excelentă pentru cei aflați la început de drum în business, pentru cei care își fac curajul să treacă de la statutul de angajat la cel de întreprinzător. 

Le va permite să își optimizeze veniturile, să aibă mai mulți bani pentru dezvoltare și să își asigure un nivel de reziliența suplimentar. Pentru majoritatea micilor antreprenori, scăderea taxării înseamnă, în esență, costuri mai reduse, iar asta îi va ajuta să facă față provocărilor financiare din 2026.

Sper că și cei de la ONRC să își optimizeze serviciile în așa fel încât înregistrarea unei firme să se desfășoare rapid, iar Guvernul/Min. Finanțelor să folosească Banca de Investiții și Dezvoltare și fondurile UE pentru a finanța și acest sector prea puțin interesant pentru sistemul bancar. 

Alte vești pozitive, în premieră, în Ordonanța Trenuleț

E important de spus că, tot de la 1 ianuarie, firmele care depășesc cifra de afaceri de 100.000 de euro trec automat la impozitarea profitului.

Dincolo de taxarea micro, Ordonanța Trenuleț vine, în premieră, și cu alte vești pozitive legate de perspectivele economice. IMCA 1% scade la 0,5% în 2026 și dispare din 2027. La fel dispar din 2027 și impozitul suplimentar pentru bănci și celebra taxa pe stâlp (construcții speciale). De ce nu din 2026? Pentru că se speră că aceste taxe să adune mai mulți bani la buget în condițiile în care misiunea de a reduce deficitul bugetar la 6,2% va fi una extrem de provocatoare. 

Mai sunt și alte elemente pozitive ce țin de reducerea evaziunii, precum clarificarea utilizării RO e-Factură și simplificarea mecanismelor RO e-TVA. Pentru business, așa cum spuneam și ieri, sunt și câteva vești pozitive în 2026. Cine va ști să își administreze afacerile în anul viitor va reuși să obțină cote nesperate de piață, să obțină avantaje semnificative pe care nu le întâlnești în vremuri de creștere economică” a scris economistul Adrian Negrescu, pe Facebook. 

acest articol reprezintă o opinie
ordonanta trenulet
adrian negrescu
veste buna
economie
romania
x close