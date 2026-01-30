€ 5.0961
DCNews Stiri Pericolul iminent care pândește România. Avocatul Remus Borza: Noi o să dăm mesaje triumfaliste, că ăștia suntem
Data actualizării: 21:10 30 Ian 2026 | Data publicării: 20:18 30 Ian 2026

EXCLUSIV Pericolul iminent care pândește România. Avocatul Remus Borza: Noi o să dăm mesaje triumfaliste, că ăștia suntem
Autor: Elena Aurel

Proiectul de lege care transformă impozitele neplătite în executări cu recuperatori. Bogdan Chirieac: Ne aflăm într-un moment foarte sensibil Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111

Remus Borza a avertizat că două trimestre consecutive de contracție economică înseamnă recesiune tehnică.

Avocatul Remus Borza a explicat că măsurile fiscale luate recent nu au făcut decât să frâneze creșterea economică. Potrivit acestuia, trimestrul III a înregistrat o contracție de -0,2%, iar analizele arată că și trimestrul IV va fi unul negativ. 

„Toate aceste măsuri au frânat foarte mult creșterea economică. Noi am construit bugetul de stat în 2025 pe o creștere economică de 2,5%. Dacă o să ne închidem pe 0,6% o să zicem că e bine. Sigur, va fi mai puțin decât în 2024, când am avut o creștere economică de 0,8%.

Noi o să dăm mesaje triumfaliste la o creștere economică chiar cu zero, că ăștia suntem, doar că atenție unde e pericolul care ne pândește și care, din punctul meu de vedere, este iminent.

Trimestrul III a consemnat o contracție a economiei, creșterea a fost negativă, cu -0,2%. Așteptăm datele de la Institutul Național de Statistică, în jurul datei de 20 februarie. Din propriile mele analize, din păcate, și trimestrul IV va fi cu minus. Un -0,3, un -0,4”, a spus Remus Borza

VEZI ȘI: Creștere substanțială la absorbția de fonduri europene, grație Guvernului Bolojan. Remus Borza, predicție pentru banii din PNRR în 2026

Remus Borza: „Asta înseamnă recesiune tehnică”

Remus Borza a explicat că două trimestre consecutive de contracție înseamnă recesiune, ceea ce crește costurile de finanțare și riscurile asupra ratingului de țară. 

„Ce înseamnă asta? Înseamnă recesiune. Înseamnă două trimestre consecutive de contracție. Asta înseamnă recesiune tehnică. Asta înseamnă un cost mai mare la finanțări, la împrumuturile statului. Înseamnă risc pe ratingurile de țară.

Și în HoReCa... Eu mai merg în timpul zilei și mănânc. Toate restaurantele sunt goale. În decembrie-ianuarie, gradul de ocupare la munte era de 100% în anii precedenți. Acum te roagă, au promoții de 50-60%.

A scăzut consumul. Ăsta a fost dintotdeauna motorul de creștere al economiei, chiar dacă nu vorbim de o creștere sănătoasă pe consum, dar cât de cât a ținut cifrele. Acum, consumul, chiar și acest motor, s-a gripat”, a spus Remus Borza la DC News. 

Video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

remus borza
recesiune tehnica
crestere economica
rating romania
masuri fiscale
