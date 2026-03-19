Cine este unul dintre cei mai bogați muzicieni din lume? Are o avere mai mare decât Beyoncé, dar probabil nu ai auzit niciodată de el
Data actualizării: 10:23 19 Mar 2026 | Data publicării: 10:21 19 Mar 2026

Cine este unul dintre cei mai bogați muzicieni din lume? Are o avere mai mare decât Beyoncé, dar probabil nu ai auzit niciodată de el
Autor: Alexandra Curtache

Imagine cu un bărbat misterios. Foto cu caracter ilustrativ: Freepik

Este unul dintre cei mai bogați muzicieni din lume are o avere mai mare decât Beyoncé, dar probabil că nu ai auzit niciodată de el.

De multe ori, indiferent de cine credem noi că sunt cele mai „bogate” vedete din lume, unele dintre cele mai bogate persoane sunt aproape întotdeauna persoane la care nu te-ai fi așteptat niciodată.

În afară de Elon Musk, majoritatea listei celor mai bogați oameni din clasamentul Forbes este alcătuită din miliardari de care nu ai auzit niciodată.

La aceasta se adaugă faptul că cel mai bogat actor din lume nu este Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio sau altcineva pe care îl vezi mereu, ci o vedetă de cinema din anii '90 care a apărut în filmul original Twisters, numit Jami Gertz, și nu ar trebui să fie o surpriză uriașă faptul că unul dintre cei mai bogați muzicieni din lume este cineva de care probabil nu ai auzit niciodată.

Primii zece cei mai bogați muzicieni din lume

Ceea ce este însă surprinzător este faptul că Herb Alpert are o avere chiar mai mare decât Beyoncé și se află printre cei zece cei mai bogați muzicieni din lume.

Alpert s-a clasat pe locul opt în noul top al celor mai bogați oameni din industria muzicală realizat de revista Esquire, în care, așa cum era de așteptat, magnatul muzical Jay-Z a ocupat primul loc, urmat de Taylor Swift și Paul McCartney pe locul doi.

Selena Gomez, Bruce Springsteen, Rihanna și Madonna ocupă următoarele patru locuri, ceea ce îl face pe Alpert să iasă puțin în evidență, având în vedere că probabil nu ați auzit niciodată de el.

Cine este Herb Alpert

În anii 1960, el a condus trupa Herb Alpert and the Tijuana Brass și este adesea considerat unul dintre cei mai buni muzicieni de jazz din toate timpurile.

A câștigat nouă premii Grammy pentru muzica sa, iar piesa cea mai difuzată a trupei, „Ladyfingers”, a devenit un hit viral pe care mulți oameni l-au auzit probabil pe TikTok sau Instagram.

Din păcate pentru Alex Warren, însă, o singură melodie faimoasă pe TikTok nu este modul în care Alpert și-a acumulat averea de 1,3 miliarde de dolari.

De fapt, Alpert a cofondat casa de discuri A&M Records în 1962 împreună cu Jerry Moss, dezvoltând-o până în punctul în care a reușit să o vândă în 1989 pentru aproape 600 de milioane de dolari, sumă care astăzi ar însemna aproximativ 1,5 miliarde de dolari.

De asemenea, el deține, împreună cu fiica sa Eden, clubul de noapte Vibrato Jazz, situat în cartierul Bel Air din Los Angeles.

În prezent, Alpert duce o viață de care majoritatea dintre noi ar fi extrem de invidioși: continuă să cânte la vârsta de 90 de ani și se ocupă de sculptură în timpul liber.

„Eram faimos, dar mă simțeam mizerabil”

Introdus în Rock and Roll Hall of Fame în 2006, el este singurul muzician care a ajuns vreodată pe locul 1 în Billboard Hot 100 atât ca vocalist, cât și ca instrumentist.

Cu toate acestea, în mod ironic, el a povestit că perioada de vârf a faimei a fost, de fapt, una destul de nefericită pentru el, declarând pentru The Independent: „Aveam visul american. Eram bogat, eram faimos și mă simțeam mizerabil”.

De-a lungul anilor, el a donat sute de milioane pentru a sprijini artele, adăugând: „Am fost răsplătit mult peste ceea ce mi-aș fi putut imagina și, în loc să cumpăr un Van Gogh și să-l agăț pe perete, încerc să-i ajut pe alții care se luptă să-și urmeze pasiunea. Avem nevoie de puțină onestitate în această lume, iar eu cred că artiștii o practică 100%. Nu cred că poți fi un mare artist și un mincinos în același timp”. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
„Roșu direct (scene de la marginea fotbalului)”, la Teatrul Masca
Publicat acum 20 minute
Libanul ia o decizie istorică împotriva Iranului și teroriștilor Hezbollah
Publicat acum 22 minute
Sectorul 4 introduce un program permanent de curățenie stradală
Publicat acum 31 minute
49 de animale, mistuite de flăcări într-un adăpost din Dâmbovița: Apel la responsabilitate și controale reale
Publicat acum 40 minute
Ciprul pregătește schimbări privind bazele britanice de pe teritoriul său. Anunțul președintelui
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 35 minute
Ce urmează după căderea Guvernului Bolojan: 5 variante pentru Palatul Victoria
Publicat acum 14 ore si 28 minute
Marii câștigători ai încrâncenării PSD - PNL pe buget
Publicat acum 6 ore si 5 minute
Buget 2026: S-a tranșat problema din coaliție. Ilie Bolojan a fost de acord cu pachetul social al PSD. Banii, luați de la magistrați
Publicat acum 6 ore si 55 minute
Horoscop 19 martie 2026. Lună Nouă în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 4 minute
Culisele adoptării bugetului pe 2026. Victor Ponta spune ce se va întâmpla, de fapt
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close