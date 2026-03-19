Cine este unul dintre cei mai bogați muzicieni din lume? Are o avere mai mare decât Beyoncé, dar probabil nu ai auzit niciodată de el

De multe ori, indiferent de cine credem noi că sunt cele mai „bogate” vedete din lume, unele dintre cele mai bogate persoane sunt aproape întotdeauna persoane la care nu te-ai fi așteptat niciodată.

În afară de Elon Musk, majoritatea listei celor mai bogați oameni din clasamentul Forbes este alcătuită din miliardari de care nu ai auzit niciodată.

La aceasta se adaugă faptul că cel mai bogat actor din lume nu este Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio sau altcineva pe care îl vezi mereu, ci o vedetă de cinema din anii '90 care a apărut în filmul original Twisters, numit Jami Gertz, și nu ar trebui să fie o surpriză uriașă faptul că unul dintre cei mai bogați muzicieni din lume este cineva de care probabil nu ai auzit niciodată.

Primii zece cei mai bogați muzicieni din lume

Ceea ce este însă surprinzător este faptul că Herb Alpert are o avere chiar mai mare decât Beyoncé și se află printre cei zece cei mai bogați muzicieni din lume.

Alpert s-a clasat pe locul opt în noul top al celor mai bogați oameni din industria muzicală realizat de revista Esquire, în care, așa cum era de așteptat, magnatul muzical Jay-Z a ocupat primul loc, urmat de Taylor Swift și Paul McCartney pe locul doi.

Selena Gomez, Bruce Springsteen, Rihanna și Madonna ocupă următoarele patru locuri, ceea ce îl face pe Alpert să iasă puțin în evidență, având în vedere că probabil nu ați auzit niciodată de el.

Cine este Herb Alpert

În anii 1960, el a condus trupa Herb Alpert and the Tijuana Brass și este adesea considerat unul dintre cei mai buni muzicieni de jazz din toate timpurile.

A câștigat nouă premii Grammy pentru muzica sa, iar piesa cea mai difuzată a trupei, „Ladyfingers”, a devenit un hit viral pe care mulți oameni l-au auzit probabil pe TikTok sau Instagram.

Din păcate pentru Alex Warren, însă, o singură melodie faimoasă pe TikTok nu este modul în care Alpert și-a acumulat averea de 1,3 miliarde de dolari.

De fapt, Alpert a cofondat casa de discuri A&M Records în 1962 împreună cu Jerry Moss, dezvoltând-o până în punctul în care a reușit să o vândă în 1989 pentru aproape 600 de milioane de dolari, sumă care astăzi ar însemna aproximativ 1,5 miliarde de dolari.

De asemenea, el deține, împreună cu fiica sa Eden, clubul de noapte Vibrato Jazz, situat în cartierul Bel Air din Los Angeles.

În prezent, Alpert duce o viață de care majoritatea dintre noi ar fi extrem de invidioși: continuă să cânte la vârsta de 90 de ani și se ocupă de sculptură în timpul liber.

„Eram faimos, dar mă simțeam mizerabil”

Introdus în Rock and Roll Hall of Fame în 2006, el este singurul muzician care a ajuns vreodată pe locul 1 în Billboard Hot 100 atât ca vocalist, cât și ca instrumentist.

Cu toate acestea, în mod ironic, el a povestit că perioada de vârf a faimei a fost, de fapt, una destul de nefericită pentru el, declarând pentru The Independent: „Aveam visul american. Eram bogat, eram faimos și mă simțeam mizerabil”.

De-a lungul anilor, el a donat sute de milioane pentru a sprijini artele, adăugând: „Am fost răsplătit mult peste ceea ce mi-aș fi putut imagina și, în loc să cumpăr un Van Gogh și să-l agăț pe perete, încerc să-i ajut pe alții care se luptă să-și urmeze pasiunea. Avem nevoie de puțină onestitate în această lume, iar eu cred că artiștii o practică 100%. Nu cred că poți fi un mare artist și un mincinos în același timp”.