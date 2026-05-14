Marco Rubio, „rebotezat" de chinezi pentru a-l putea însoți pe Trump în China
Data publicării: 14 Mai 2026

Marco Rubio, „rebotezat” de chinezi pentru a-l putea însoți pe Trump în China
Autor: Elena Aurel

marco rubio sua Secretarul de Stat american Marco Rubio. Sursa foto: Agerpres

Marco Rubio a confirmat că autoritățile chineze i-au modificat ortografia numelui în chineză pentru a ocoli sancțiunile impuse în 2020.

Secretarul de stat Marco Rubio - care îl însoţeşte pe preşedintele SUA, Donald Trump, în vizita oficială în China - a confirmat joi că autorităţile de la Beijing i-au modificat ortografia numelui în limba chineză, un artificiu birocratic pentru a-l scuti de sancţiunile impuse de China în 2020, fără ca totuşi acestea să fi fost revocate în mod explicit, relatează EFE, potrivit Agerpres. 

Cartonaşele cu numele membrilor echipei care l-a însoţit pe Donald Trump la summitul cu omologul său chinez Xi Jinping arată că oficial transliteraţia numelui lui Rubio, care corespunde pronunţiei 'Lu Bi Ao', are acum un caracter nou pentru sunetul 'lu'.

De fapt, China a decis să schimbe ideograma cu cea pentru sunetul "lu" atunci când Rubio a preluat conducerea Departamentului de Stat, scutindu-l astfel din punct de vedere tehnic de sancţiunile impuse pentru criticile sale la adresa Beijingului, ceea ce i-ar fi complicat intrarea în ţară.

Rubio, care a fost senator între 2011 şi 2025, s-a remarcat ca fiind unul dintre cei mai vehemenţi critici ai Chinei, acuzând în repetate rânduri această ţară că reprezintă o ameninţare la adresa intereselor americane.

China a interzis intrarea în ţară mai multor cetăţeni americani

În 2020, China a interzis intrarea în ţară mai multor cetăţeni americani, printre care şi Rubio, ca răspuns la interdicţia impusă de Statele Unite unor înalţi lideri ai Partidului Comunist Chinez (PCC) pentru implicarea lor în abuzurile împotriva populaţiei uigure din regiunea Xinjiang.

Totuşi, Beijingul a decis să nu elimine sancţiunile împotriva secretarului de stat - care a stat joi în faţa lui Xi, la stânga lui Trump -, ci să schimbe transliterarea numelui său de familie printr-o manevră care, în opinia unora, ar avea şi rolul de a transmite un mesaj ascuns.

Ortografia anterioară reprezenta primul sunet al numelui de familie al secretarului de stat cu o ideogramă relativ comună printre numele de familie chineze, în timp ce cealaltă poate fi asociată cu semnificaţii precum "grosolan" sau "stupid", ceea ce a alimentat speculaţii despre o posibilă nuanţă politică a acestei modificări, conform agenţiei de presă citate. 


