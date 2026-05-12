Vijelia care a făcut prăpăd în țară, în doar câteva minute: Acoperișuri rupte, copaci căzuți, străzi acoperite de apă și grădini distruse / VIDEO

Data publicării: 12 Mai 2026

Autor: Loredana Iriciuc

FOTO: colaj poze Facebook

După-amiaza zilei de astăzi s-a transformat într-un coșmar pentru mii de oameni din mai multe județe ale țării. Norii grei au apărut brusc, vântul a început să urle printre blocuri și case, iar în doar câteva minute furtuna a lăsat în urmă acoperișuri rupte, copaci căzuți, străzi acoperite de apă și grădini distruse complet.

Mulți oameni spun că nu au avut timp nici măcar să închidă ferestrele sau să își adăpostească animalele. Totul s-a întâmplat repede. Cerul s-a făcut aproape negru, iar lumina zilei a dispărut.

CITEȘTE ȘI: Se strică vremea. Fenomene severe imediate. A fost emis Cod Portocaliu de vijelii puternice și averse

Acoperișuri smulse și bucăți de tablă purtate prin aer

În unele zone, rafalele puternice au ridicat acoperișuri întregi de pe blocuri și le-au aruncat la zeci sau sute de metri distanță. Oamenii au ieșit speriați la geam și au privit neputincioși cum bucăți de tablă zburau peste străzi și peste alte locuințe.

Vântul a lovit cu o forță care i-a făcut pe mulți să creadă că pereții caselor nu vor rezista, relatează focuspress.ro. În câteva minute, liniștea cartierelor s-a transformat într-un zgomot continuu de ploaie, obiecte izbite și sirene.

Grindina a îngropat florile și grădinile oamenilor

În Gorj, curțile oamenilor au fost acoperite de un strat gros de gheață, potrivit Observator. Imaginile au părut desprinse din mijlocul iernii, deși calendarul arată luna mai. Florile abia înflorite au fost rupte, culturile au fost distruse, iar legumele plantate cu câteva săptămâni înainte au dispărut sub grindină.

Mulți localnici au privit în tăcere dezastrul din fața caselor. Oamenii spun că furtuna a venit din senin și că în câteva clipe cerul s-a întunecat atât de tare încât nu se mai vedea aproape nimic.

Bucățile de gheață au căzut continuu și au acoperit pământul ca o pătură albă. În unele gospodării, stratul de grindină a rămas mult timp după ce furtuna s-a oprit.

Străzi transformate în râuri

În Vrancea și Tulcea, ploile torențiale au inundat drumurile și trotuarele. Apa a crescut rapid și a intrat în curți, iar oamenii au încercat să găsească locuri pe unde să poată trece fără să se afunde.

Canalizările nu au mai făcut față. În multe zone, apa a acoperit carosabilul și a blocat circulația. Șoferii au rămas cu mașinile în mijlocul străzilor inundate, iar pietonii au mers prin apă până la glezne sau chiar mai sus.

Orașe acoperite de nori negri

La Eforie Nord, cerul a căpătat o culoare întunecată care a speriat turiștii și localnicii. Norii grei au coborât peste oraș și au făcut ca totul să pară apăsat și rece.

În Caraș Severin, furtuna a schimbat complet atmosfera în mai puțin de jumătate de oră. Ziua s-a transformat într-o lumină cenușie, iar ploaia a căzut atât de puternic încât multe străzi au fost acoperite rapid de apă.

Oamenii s-au refugiat în magazine, sub copertine sau în mașini, așteptând ca furtuna să treacă.

Norii care au speriat oamenii

În Vâlcea, oamenii au ridicat telefoanele spre cer și au filmat formațiunile uriașe de nori care păreau să înghită orizontul. Specialiștii îi numesc nori raft, însă pentru cei care îi priveau de jos imaginea a fost una apăsătoare.

Norii s-au întins pe kilometri întregi și au dat impresia că se apropie un zid uriaș peste localități. Mulți spun că nu au mai văzut de mult timp un asemenea cer.

Meteorologii spun că sezonul fenomenelor violente abia începe. Diferențele mari de temperatură și umezeala ridicată favorizează apariția furtunilor puternice, însoțite de grindină și rafale intense de vânt. Deși ploile se retrag treptat din multe regiuni, vântul va continua să sufle puternic în sudul țării. Autoritățile le recomandă oamenilor să fie atenți și să evite deplasările în timpul avertizărilor severe.

