Detaliile observate de internauți alimentează zvonurile despre divorțul dintre Cabral și Andreea Ibacka

În ultimul timp au apărut tot mai multe zvonuri despre o eventuală despărțire între Cabral și Andreea Ibacka. Speculațiile au fost alimentate și de faptul că cei doi nu s-au mai afișat împreună în public și nu mai poartă verighete.

Cabral și Andreea Ibacka sunt un cuplu de 18 ani și au împreună doi copii, Namiko și Tiago. Dar sunt tot mai multe speculații apărute despre un posibil divorț, mai ales după ce fanii au observat posibile indicii ale rupturii, respectiv nepurtarea verighetei și faptul că nu au mai fost văzuți împreună.

Chiar dacă s-a vorbit despre probleme în căsnicia lor, Cabral și Andreea Ibacka nu au confirmat despărțirea. Însă, anumite lucruri lasă loc de interpretări.

”Nu am nici un punct de vedere de dat”, a spus Cabral pentru spynews.ro.

Ce a răspuns Andreea Ibacka când a fost întrebată de ce lipsește soțul ei de la o ieșire de familie

În tot acest timp, Andreea Ibacka a postat pe rețelele socliale un clip în care apare alături de cei doi copii ai lor, la o fermă de lângă București. Actrița le-a relatat fanilor despre experiența trăită acolo.

„Am fost recent cu copiii și a fost o experiență pe care merită s-o recomand mai departe. După cum se vede, am plimbat alpaca în lesă, le-am hrănit cu furaje și am descoperit că sunt incredibil de blânde și curioase. Genul de animale care nu te copleșesc, dar nici nu te ignoră. Și au o eleganță ușor comică. (…)

Pentru copii, experiența a fost aur: au învățat despre un animal nou, au petrecut în aer liber, plus că și-au exersat răbdarea și empatia. Dar să ai în vedere că e nevoie de programare”, a scris Andreea Ibacka pe contul de socializare.

La postarea vedetei, o internaută a întrebat direct: „Unde este tatăl?”. Andreea Ibacka a răspuns simplu că soțul ei este la muncă.

Mesajele lui Cabral de pe social media

În ultima perioadă, și Cabral a publicat mai multe mesaje considerate de unii internauți ca fiind postări cu subînțeles. Recent, el a relatat despre o călătorie și despre experiențele trăite acolo.

„Am plecat de la Aqua Dome cu părere de rău, parcă mai era poftă de stat puțin la piscine… dar am plecat cu pași mari să mâncăm prânzul la un restaurant tare mișto. Am pățit acolo, printre altele, supă de roșii albe. Foarte bună! După ce-am atacat și-un pește cu cauliflower (poftim necaz!) următoarea oprire a fost la Cascada Krimml – fotoshooting cu mașinile.

Apoi le-am parcat frumos și am luat-o la pas către cascadă. Nu stau să-i dau eu note, vezi din poze că e mai mult decât spectaculos… doar că a fost interesantă tare starea incredibil de mișto pe care ne-a dat-o locul – am stat mult mai mult decât plănuiserăm, cu toate că era frig tare, umezeală în aer 100% și mai și începuse să plouă…

Bine… am dat căldura pe maxim când am plecat de la cascadă… și după un drum scurt am ajuns la Hotel”, a scris Cabral pe rețelele sociale.