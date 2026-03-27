John Cena a pus la punct un fan care a început să-l filmeze fără să-l anunțe

John Cena a ajuns în centrul atenției datorită modului dur în care a gestionat situația cu un fan prea entuziast.
Fostul superstar al WWE a fost abordat în trecut în situații incomode de către oameni, care adesea îl filmau sau îl surprindeau nepregătit în contexte intime, cum ar fi la o cină la restaurant.
John Cena, în vârstă de 48 de ani, a fost lăudat în trecut pentru modul în care a gestionat relația cu fanii în această eră a rețelelor sociale, adesea enervantă, dar ultima sa interacțiune a stârnit reacții mixte din partea publicului.
Actorul poate fi văzut stând într-un loc public când cineva se apropie de el fără să anunțe, în timp ce cânta.
Este o scenă cel puțin jenantă, în care actorul nedumerit se ridică în cele din urmă pentru a vorbi cu tânărul, care avea un prieten în spatele lui care filma tot ce se întâmpla.
Fie că era o încercare de a deveni celebru pe rețelele de socializare sau doar pentru o glumă, legenda wrestlingului nu a intrat deloc în joc.
John Cena s-a prezentat, spunând: „În primul rând, permite-mi să încep cu un salut”.
Apoi a adaugat: „Acum îți place să cânți? În ce scop? Nu cred ce-mi spui”
Jenat, fanul se întoarce cu spatele și murmură un „mulțumesc” înainte de a-și vedea de drum, iar Cena se întoarce la locul său.
Conversația jenantă, care poate fi vizionată mai jos:
BRO SPOTTED JOHN CENA AT A CAFE AND STARTED RANDOMLY SINGING TO HIM ????— FADE (@FadeAwayMedia) March 26, 2026
CENA WAS SO FED UP
“You like to sing now? for what purpose?”
“I’m not buying what you’re selling”
LMFAOOOOOOO ????
pic.twitter.com/9BA6wbEcbn
Discuția lui Cena cu fanul său a fost analizată în detaliu, mai ales în urma scandalului în care este implicată Chappell Roan cu un fan în vârstă de 11 ani, care a fost mustrat de agenții de securitate pentru că s-ar fi apropiat de masa ei la un hotel.
Spre deosebire de multe vedete, însă, Cena nu se folosește de agenții de securitate ca să-i facă treaba murdară, alegând să vorbească direct cu fanii, o atitudine pe care mulți utilizatori de internet par să o aprecieze.
Unul dintre ei a comentat postarea virală: „Oamenii devin din ce în ce mai lipsiți de conștiință socială. Este o epidemie.”
Un altul a adăugat: „Exista o regulă nescrisă conform căreia oamenii trebuiau lăsați în pace.”
Un al treilea fan a spus: „Cena e super dacă nu te arunci la el să-l filmezi și chestii de genul ăsta; e un tip foarte relaxat dacă îl tratezi ca pe un om obișnuit”, iar un alt fan a continuat: „John Cena e foarte politicos și respectuos, ca întotdeauna. De ce nu-l pot lăsa oamenii în pace și să fie respectuoși când se apropie de el? Și el are dreptul la viața lui privată. Respect.”
Mulți alții l-au lăudat pe Cena pentru că a rămas respectuos în ciuda situației ciudate și l-au criticat pe încă un fan care căuta cinci minute de faimă cu videoclipul.
