John Cena a pus la punct un fan care a început să-l filmeze fără să-l anunțe

Fostul superstar al WWE a fost abordat în trecut în situații incomode de către oameni, care adesea îl filmau sau îl surprindeau nepregătit în contexte intime, cum ar fi la o cină la restaurant.

John Cena, în vârstă de 48 de ani, a fost lăudat în trecut pentru modul în care a gestionat relația cu fanii în această eră a rețelelor sociale, adesea enervantă, dar ultima sa interacțiune a stârnit reacții mixte din partea publicului.

Citește și: John Cena, diagnosticat cu cancer de piele. Starul WWE rupe tăcerea: „Nu credeam că mi se poate întâmpla”

Reacție neașteptată din partea lui John Cena

Actorul poate fi văzut stând într-un loc public când cineva se apropie de el fără să anunțe, în timp ce cânta.

Este o scenă cel puțin jenantă, în care actorul nedumerit se ridică în cele din urmă pentru a vorbi cu tânărul, care avea un prieten în spatele lui care filma tot ce se întâmpla.

Fie că era o încercare de a deveni celebru pe rețelele de socializare sau doar pentru o glumă, legenda wrestlingului nu a intrat deloc în joc.

John Cena s-a prezentat, spunând: „În primul rând, permite-mi să încep cu un salut”.

Apoi a adaugat: „Acum îți place să cânți? În ce scop? Nu cred ce-mi spui”

Jenat, fanul se întoarce cu spatele și murmură un „mulțumesc” înainte de a-și vedea de drum, iar Cena se întoarce la locul său.

Conversația jenantă, care poate fi vizionată mai jos:

BRO SPOTTED JOHN CENA AT A CAFE AND STARTED RANDOMLY SINGING TO HIM ????



CENA WAS SO FED UP



“You like to sing now? for what purpose?”



“I’m not buying what you’re selling”



LMFAOOOOOOO ????



pic.twitter.com/9BA6wbEcbn — FADE (@FadeAwayMedia) March 26, 2026

Multe persoane i-au luat apărarea lui John Cena

Discuția lui Cena cu fanul său a fost analizată în detaliu, mai ales în urma scandalului în care este implicată Chappell Roan cu un fan în vârstă de 11 ani, care a fost mustrat de agenții de securitate pentru că s-ar fi apropiat de masa ei la un hotel.

Spre deosebire de multe vedete, însă, Cena nu se folosește de agenții de securitate ca să-i facă treaba murdară, alegând să vorbească direct cu fanii, o atitudine pe care mulți utilizatori de internet par să o aprecieze.

Unul dintre ei a comentat postarea virală: „Oamenii devin din ce în ce mai lipsiți de conștiință socială. Este o epidemie.”

Un altul a adăugat: „Exista o regulă nescrisă conform căreia oamenii trebuiau lăsați în pace.”

Un al treilea fan a spus: „Cena e super dacă nu te arunci la el să-l filmezi și chestii de genul ăsta; e un tip foarte relaxat dacă îl tratezi ca pe un om obișnuit”, iar un alt fan a continuat: „John Cena e foarte politicos și respectuos, ca întotdeauna. De ce nu-l pot lăsa oamenii în pace și să fie respectuoși când se apropie de el? Și el are dreptul la viața lui privată. Respect.”

Mulți alții l-au lăudat pe Cena pentru că a rămas respectuos în ciuda situației ciudate și l-au criticat pe încă un fan care căuta cinci minute de faimă cu videoclipul.