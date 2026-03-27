€ 5.0991
|
$ 4.4276
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0991
|
$ 4.4276
 
John Cena a pus la punct un fan care a început să-l filmeze fără să-l anunțe
Data actualizării: 18:14 27 Mar 2026 | Data publicării: 18:14 27 Mar 2026

John Cena a pus la punct un fan care a început să-l filmeze fără să-l anunțe
Autor: Alexandra Curtache

Sursă foto: Reuters

John Cena a ajuns în centrul atenției datorită modului dur în care a gestionat situația cu un fan prea entuziast.

Fostul superstar al WWE a fost abordat în trecut în situații incomode de către oameni, care adesea îl filmau sau îl surprindeau nepregătit în contexte intime, cum ar fi la o cină la restaurant.

John Cena, în vârstă de 48 de ani, a fost lăudat în trecut pentru modul în care a gestionat relația cu fanii în această eră a rețelelor sociale, adesea enervantă, dar ultima sa interacțiune a stârnit reacții mixte din partea publicului.

Reacție neașteptată din partea lui John Cena

Actorul poate fi văzut stând într-un loc public când cineva se apropie de el fără să anunțe, în timp ce cânta.

Este o scenă cel puțin jenantă, în care actorul nedumerit se ridică în cele din urmă pentru a vorbi cu tânărul, care avea un prieten în spatele lui care filma tot ce se întâmpla.

Fie că era o încercare de a deveni celebru pe rețelele de socializare sau doar pentru o glumă, legenda wrestlingului nu a intrat deloc în joc.

John Cena s-a prezentat, spunând: „În primul rând, permite-mi să încep cu un salut”.

Apoi a adaugat: „Acum îți place să cânți? În ce scop? Nu cred ce-mi spui”

Jenat, fanul se întoarce cu spatele și murmură un „mulțumesc” înainte de a-și vedea de drum, iar Cena se întoarce la locul său.

Conversația jenantă, care poate fi vizionată mai jos:

Multe persoane i-au luat apărarea lui John Cena

Discuția lui Cena cu fanul său a fost analizată în detaliu, mai ales în urma scandalului în care este implicată Chappell Roan cu un fan în vârstă de 11 ani, care a fost mustrat de agenții de securitate pentru că s-ar fi apropiat de masa ei la un hotel.

Spre deosebire de multe vedete, însă, Cena nu se folosește de agenții de securitate ca să-i facă treaba murdară, alegând să vorbească direct cu fanii, o atitudine pe care mulți utilizatori de internet par să o aprecieze.

Unul dintre ei a comentat postarea virală: „Oamenii devin din ce în ce mai lipsiți de conștiință socială. Este o epidemie.”

Un altul a adăugat: „Exista o regulă nescrisă conform căreia oamenii trebuiau lăsați în pace.”

Un al treilea fan a spus: „Cena e super dacă nu te arunci la el să-l filmezi și chestii de genul ăsta; e un tip foarte relaxat dacă îl tratezi ca pe un om obișnuit”, iar un alt fan a continuat: „John Cena e foarte politicos și respectuos, ca întotdeauna. De ce nu-l pot lăsa oamenii în pace și să fie respectuoși când se apropie de el? Și el are dreptul la viața lui privată. Respect.”

Mulți alții l-au lăudat pe Cena pentru că a rămas respectuos în ciuda situației ciudate și l-au criticat pe încă un fan care căuta cinci minute de faimă cu videoclipul.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

john cena
fani
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close