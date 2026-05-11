Hantavirus: Zbor sub tensiune după ce un pasager a început să prezinte simptome în avion
Data publicării: 11 Mai 2026

Hantavirus: Zbor sub tensiune după ce un pasager a început să prezinte simptome în avion
Autor: Dana Mihai

Unul dintre cei cinci francezi repatriaţi cu avionul duminică de pe vasul MV Hondius, unde a fost detectat un focar de hantavirus, prezintă simptome, astfel încât au fost cu toţii plasaţi ''în izolare până la noi ordine'', informează luni AFP.

Unul dintre francezi a prezentat simptome în avionul de repatriere, care a aterizat în cursul după-amiezii de duminică pe aeroportul din Bourget, în apropiere de Paris, a anunţat pe platforma X prim-ministrul Sébastien Lecornu.

Carantină și monitorizare timp de 42 de zile

Potrivit unui decret publicat în cursul nopţii în Monitorul Oficial, cele cinci persoane care s-au aflat la bordul MV Hondius sunt plasate în carantină pe durata evaluării medicale şi epidemiologice. La finalul acestei evaluări, vor fi menţinute în carantină sau plasate în izolare pentru o durată totală de 42 de zile, se mai precizează în decret.

Persoanele care s-au aflat în contact cu un pasager sau cu un individ infectat sau care prezintă un risc serios de infectare ar putea de asemenea să fie supuse unor măsuri de carantină sau de izolare în cazul unui pericol serios de contaminare, se mai spune în decret.

Perioada de incubaţie a hantavirusului poate dura până la şase săptămâni.

La câteva minute după ce au aterizat, cei cinci francezi repatriaţi au părăsit aeroportul din Bourget într-un convoi format din cinci camioane aparţinând Serviciului medical de urgenţă (Samu) şi au sosit la spitalul Bichat din Paris, potrivit unui fotograf AFP aflat la faţa locului.

Duminică dimineaţă, ministerele Sănătăţii şi cel de Externe au indicat într-un comunicat că, în cazul apariţiei simptomelor la o persoană monitorizată, aceasta va fi imediat reclasată drept caz suspect şi integrată într-o procedură care prevede o evaluare specializată, urmată de preluarea în condiţii de siguranţă într-o facilitate sanitară de referinţă.

Peste 90 de persoane au fost evacuate duminică

Primele evacuări ale celor 150 de pasageri şi membri ai echipajului de pe vasul de croazieră MV Hondius au început duminică dimineaţă în portul Granadilla, la sud de Tenerife, insulă a arhipelagului spaniol Canare, în Oceanul Atlantic.

Zborurile de repatriere continuă să se succeadă spre Ţările de Jos, Canada, Turcia, Regatul Unit, Irlanda şi Statele Unite, un ultim zbor fiind prevăzut luni spre Australia.

Peste 90 de persoane, pasageri şi membri ai echipajului vor fi evacuate de pe Hondius până la sfârşitul zilei de duminică, a anunţat secretarul de stat spaniol al Sănătăţii, Javier Padilla. Evacuările vor fi apoi reluate luni după-amiază.

Luni dimineaţă nu va fi realizată nicio evacuare din cauza unei alimentări cu combustibil a vasului, înainte ca acesta să-şi continue călătoria spre Ţările de Jos, unde va ajunge în câteva zile. Plecarea este prevăzută în jurul orei 18:00 GMT.

Toţi ocupanţii vasului MV Hondius, care a plecat pe 1 aprilie din Ushuaia, Argentina, sunt consideraţi contacţi cu risc ridicat şi vor face obiectul unei monitorizări timp de 42 de zile, potrivit Organizaţie Mondiale a Sănătăţii (OMS).

OMS a recenzat şase cazuri confirmate de hantavirus printre cazurile suspecte, inclusiv trei persoane decedate din cauza acestui virus rar, pentru care nu există nici vaccin, nici tratament. 

