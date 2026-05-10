Ziua Regalității, celebrată la Palatul Elisabeta în prezența Familiei Regale
Data publicării: 10 Mai 2026

Ziua Regalității, celebrată la Palatul Elisabeta în prezența Familiei Regale
Autor: Elena Aurel

custode margareta principele radu Sursa foto: Agerpres

Majestatea Sa Margareta găzduieşte, duminică, la Palatul Elisabeta, evenimentul Garden Party cu ocazia sărbătorii naţionale de 10 Mai.

Potrivit unui comunicat al Casei Regale transmis Agerpres, la eveniment vor mai participa Principele Radu, Principesa Elena, Principesa Sofia şi Principesa Maria.

În 2026, se împlinesc 160 de ani de la fondarea Casei Regale şi a Statului român modern. Sărbătoarea din acest an este dedicată deopotrivă României şi Republicii Moldova, precizează sursa citată.

La eveniment vor fi prezenţi români din toate colţurile ţării şi din Republica Moldova, reprezentanţi ai Parlamentului şi Guvernului, ambasadori străini acreditaţi la Bucureşti, personalităţi marcante din lumea artei, a ştiinţei şi a sportului, reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române şi ai celorlalte culte religioase.

Îşi vor da concursul Orchestra Reprezentativă a Ministerului Apărării Naţionale, Brigada 30 Gardă "Mihai Viteazul" şi Cavaleria Jandarmeriei Române. 

VEZI ȘI:  10 Mai | Ziua Regalității și Ziua Independenței României. Cum au distorsionat comuniștii istoria

Camerata Regală revine pe scena Ateneului

Un concert dedicat Zilei Regalităţii susţinut de orchestra Camerata Regală are loc duminică, la Ateneul Român, în prezenţa principesei Elena şi a principesei Sofia.

Potrivit organizatorilor, alături de orchestra Camerata Regală vor evolua apreciatul violonist Liviu Prunaru şi dirijorul Sergey Simakov, câştigător a numeroase competiţii internaţionale.

Programul serii va cuprinde, în prima parte, Uvertura operei Don Giovanni şi Concertul nr. 4 pentru vioară şi orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart şi va fi completat de Simfonia nr. 2 în Re major de Ludwig van Beethoven.

Biletele au fost puse în vânzare online, pe iaBilet.ro.

Orchestra Camerata Regală este de şaisprezece ani una dintre cele mai prestigioase ansambluri camerale din România, care impresionează prin înalta calitate a programelor prezentate publicului din România şi din străinătate.

Începând cu anul 2011, orchestra este o prezenţă constantă în Festivalul Internaţional 'George Enescu'.

Din anul 2009, orchestra se află sub Înaltul Patronaj al Principelui Radu.

Aflată la a paisprezecea ediţie,"Stagiunea Regală" este o serie de concerte organizate la Ateneul Român, sub Înaltul Patronaj al Principelui Radu.

Pe parcursul anilor, la pupitrul orchestrei s-au aflat dirijori de renume - Horia Andreescu, Cristian Mandeal, Tito Ceccherini, Constantin Grigore, Sabin Pautza, Jin Wang, Kah Chun Wong, Tiberiu Soare sau Leo Hussain -, dar şi solişti de talia violoniştilor Shlomo Mintz, Alexandra Conunova, Remus Azoiţei, Gabriel, Florin şi Simina Croitoru, Alexandru Tomescu, Cristina Anghelescu, pianista Alexandra Dariescu, sopranele Nelly Miricioiu, Cellia Costea, Valentina Naforniţă, Irina Iordăchescu, mezzo-soprana Ruxandra Donose, tenorii Teodor Ilincăi, Florin Guzgă ş.a. 

