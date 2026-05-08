DCNews Stiri Nici Moscova, nici Kievul nu respectă încetarea focului anunțată unilateral de Rusia
Data publicării: 08 Mai 2026

Nici Moscova, nici Kievul nu respectă încetarea focului anunțată unilateral de Rusia
Autor: Tiberiu Vasile

Steagurile Rusiei (stanga) si Ucrainei (dreapta). Peste ele se afla niste arme automate Rusia în război cu Ucraina. Foto: Freepik

Rusia și Ucraina se acuză reciproc de încălcarea armistițiului anunțat de Moscova, după ce atacurile cu drone și bombardamentele de pe front au continuat.

Ministerul rus al apărării a comunicat vineri dimineaţa că apărarea antiaeriană a doborât după miezul nopţii 264 de drone ucrainene în mai multe regiuni din Rusia, inclusiv în cea a capitalei, transmite Reuters.

Moscova a declarat unilateral un armistiţiu în 8 şi 9 mai, când în Rusia se sărbătoreşte victoria Uniunii Sovietice împotriva Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial. Încetarea focului ar fi trebuit să intre în vigoare de la miezul nopţii.

Forţele ruse au continuat să lovească poziţiile de pe frontul din Ucraina

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat însă vineri că forţele ruse au continuat să lovească poziţiile de pe frontul din Ucraina, ceea ce arată că Rusia nu a făcut nici măcar "o încercare aparentă de a înceta focul pe front".

Kievul propusese săptămâna aceasta un armistiţiu pe termen nelimitat începând din 6 mai, care nu a fost respectat de Rusia, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Ucraina va respecta o încetare unilaterală a focului pe 5–6 mai, distinctă de cea anunțată de Rusia
 

