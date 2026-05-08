Nici Moscova, nici Kievul nu respectă încetarea focului anunțată unilateral de Rusia

Rusia și Ucraina se acuză reciproc de încălcarea armistițiului anunțat de Moscova, după ce atacurile cu drone și bombardamentele de pe front au continuat.
Ministerul rus al apărării a comunicat vineri dimineaţa că apărarea antiaeriană a doborât după miezul nopţii 264 de drone ucrainene în mai multe regiuni din Rusia, inclusiv în cea a capitalei, transmite Reuters.
Moscova a declarat unilateral un armistiţiu în 8 şi 9 mai, când în Rusia se sărbătoreşte victoria Uniunii Sovietice împotriva Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial. Încetarea focului ar fi trebuit să intre în vigoare de la miezul nopţii.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat însă vineri că forţele ruse au continuat să lovească poziţiile de pe frontul din Ucraina, ceea ce arată că Rusia nu a făcut nici măcar "o încercare aparentă de a înceta focul pe front".
Kievul propusese săptămâna aceasta un armistiţiu pe termen nelimitat începând din 6 mai, care nu a fost respectat de Rusia, conform Agerpres.
de Val Vâlcu