DCNews Stiri Info utile Zilele Horticulturii Bucureștene, în campusul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară
Data publicării: 07 Mai 2026

Zilele Horticulturii Bucureștene, în campusul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară
Autor: Crişan Andreescu

Horticola1 Foto: Crișan Andreescu

Producători și expozanți vor fi prezenți în perioada 7 - 10 mai la cea de-a XXII-a ediție a evenimentului Zilele Horticulturii Bucureștene, care se va desfășura la USAMV București.

Potrivit unui comunicat de presă,  vizitatorii vor avea ocazia să exploreze o varietate impresionantă de produse horticole: flori, plante ornamentale, material săditor, dar și fructe, legume și echipamente de specialitate.

De asemenea, programul va include și expoziții tematice cu tendințele actuale din horticultură, demonstrații practice, cu soluții utile pentru grădinari amatori și profesioniști, ateliere interactive, care transformă vizita într-o experiență educativă și recreativă pentru întreaga familie.

Un punct central al evenimentului îl vor reprezenta atelierele susținute de Primăria Sectorului 1. Aici, vizitatorii vor descoperi exemple de grădinărit urban (balcoane verzi sau mini-grădini), idei pentru reducerea risipei alimentare și soluții pentru compostarea resturilor vegetale chiar și în mediul urban.

Evenimentele sunt deschise publicului larg, iar programul este construit în jurul ideii de învățare aplicată: amenajarea unui balcon verde, alegerea plantelor pentru un aer mai curat în locuință și adoptarea unor obiceiuri alimentare sănătoase.

De asemenea, copiii vor avea parte de activități dedicate, unde vor putea planta și învăța cum să îngrijească plantele într-o mini-seră demonstrativă, urmând ca la final să își poată lua acasă produsul muncii lor.

Evenimentul este organizat de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, prin Facultatea de Horticultură și Primăria Sectorului 1 București, și aduce an de an împreună profesioniști, pasionați și iubitori ai naturii.

Zilele Horticulturii Bucureștene se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române, și sub simbolul Bujorului, declarat oficial Floarea Națională a României prin Legea nr. 285 din 26.10.2022 apărută în MO Nr. 1041 din 27.10.2022, la inițiativa Facultății de Horticultură din București, potrivit Agerpres.

Despre Universitatea de Știinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din București (USAMV) este un pol de excelență al învățământului universitar de specialitate, transformată constant şi consistent pe parcursul celor peste 170 de ani de existență. USAMV are peste 11.000 de studenți, fiind definită ca "o universitate pentru viaţa şi agricultura, prin educaţie şi cercetare de înalta calitate". 

Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, Facultatea de Biotehnologii, Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală, sunt cele 7 facultăți ai prestigioasei instituții de învățământ.

