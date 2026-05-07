2 „reguli” de productivitate pe care oamenii de succes le ignoră intenționat, conform cercetărilor

De când conținutul despre productivitate a explodat pe rețelele sociale, sfaturile care ne împing să „facem mai mult” sunt peste tot. Să ne umplem agenda, să ne trezim înainte de răsărit și să optimizăm fiecare aspect al vieții pentru un randament mai mare ca niciodată. Așa am început să construim sisteme, să ne legăm obiceiurile între ele și să acceptăm ritmul obositor de muncă, sperând că rezultatele vor apărea.

Totuși, pentru mulți oameni, respectarea tuturor regulilor i-a făcut să se simtă mai epuizați și mai puțin eficienți decât înainte.

Cercetările citate de Psychology Today arată tot mai clar că oamenii cu adevărat productivi nu urmează mai multe reguli decât ceilalți. În multe situații importante, ei urmează chiar mai puține reguli. Au învățat să recunoască acele reguli promovate peste tot care, în realitate, funcționează împotriva modului în care creierul lor lucrează. Și au avut suficientă claritate încât să renunțe la ele.

Două reguli, în special, merită analizate.

CITEȘTE ȘI: 2 motive pentru care oamenii inteligenți se confruntă mai des cu singurătatea. Ce au descoperit cercetătorii

Regula 1: Profită la maximum de fiecare oră din zi

Creierul uman nu funcționează într-un ritm constant și egal. El funcționează în cicluri. Cercetătorul în domeniul somnului, Nathaniel Kleitman, cunoscut pentru descoperirea somnului REM, a identificat ceea ce a numit ciclul de bază odihnă activitate, un ritm de aproximativ 90 până la 120 de minute care influențează nu doar somnul, dar și performanța cognitivă din timpul stării de veghe.

În timpul vârfului fiecărui ciclu, concentrarea este puternică și randamentul crește. În perioadele de scădere, creierul transmite adesea că are nevoie de recuperare. Dacă ignori acest semnal și continui să forțezi, nu îți dezvolți rezistența mentală. Cel mai probabil, afectezi calitatea tuturor activităților care urmează.

Dovezile despre importanța odihnei intenționate ca instrument de performanță sunt convingătoare. Psihologul Anders Ericsson a realizat în 1993 un studiu devenit celebru, desfășurat pe violoniști de elită de la Music Academy of West Berlin. Cercetarea a scos la iveală un detaliu care este ignorat atunci când oamenii vorbesc despre munca intensă.

Ericsson a descoperit că violoniștii cu cele mai bune rezultate exersau în medie 3,5 ore pe zi, împărțite în trei sesiuni separate de câte 60 până la 90 de minute. În același timp, ei dormeau cu o oră mai mult pe noapte decât colegii lor mai puțin performanți și acumulau aproape trei ore de somn de după amiază pe săptămână. Descoperirea importantă nu a fost doar că artiștii de elită munceau mai mult, dar și că se odihneau mai mult. Și făceau asta intenționat, ca parte a muncii lor.

Istoria este plină de exemple ale unor oameni de succes care au ales conștient să nu își umple fiecare oră a zilei cu activități productive.

Maya Angelou este un astfel de exemplu. În fiecare dimineață, pleca de acasă și se caza într-o cameră de hotel, fără fotografii și fără distrageri. Scria pe un bloc de notițe până la începutul după amiezii. Apoi se întorcea acasă în jurul prânzului și își scotea complet scrisul din minte. Se concentra pe cină, pe soțul ei și pe seara petrecută în familie. A publicat peste 30 de titluri bestseller și a primit Medalia Prezidențială a Libertății.

Productivitatea ei nu venea din muncă fără oprire. Venea din perioade intense de concentrare urmate de deconectare completă. Pauza era la fel de planificată ca munca.

Charles Darwin avea un program asemănător. Își împărțea ziua în sesiuni scurte și concentrate de lucru, separate de trei plimbări zilnice. Multe dintre ideile sale importante nu apăreau la birou, ci în timpul mersului.

Ideea principală este că odihna nu este un bonus. Ea face parte din mecanismul performanței. Dacă tratezi timpul liber ca pe o recompensă pe care o meriți doar după ce termini totul, riști să înțelegi greșit ce are nevoie creierul pentru a funcționa la capacitate maximă.

VEZI ȘI: Cele 7 semne ale persoanelor puternice mental, conform psihologilor

Regula 2: Trezește-te întotdeauna devreme

Puține reguli despre productivitate au prins atât de puternic în cultura populară precum ideea trezitului foarte devreme. Tim Cook ar începe ziua înainte de ora 4 dimineața. „Clubul de la 5 dimineața” a devenit aproape un curent în sine. Mesajul transmis este că dacă nu te trezești înaintea tuturor, ai rămas deja în urmă.

Totuși, pentru o parte importantă a oamenilor, acest sfat nu este doar inutil. Poate deveni chiar contraproductiv. Cronotipul, adică preferința biologică pentru anumite ore de somn și de trezire, este influențat genetic. Nu ține de mentalitate sau de voință.

Cercetările arată constant că oamenii se află pe un spectru. Unii funcționează mai bine dimineața, alții se concentrează mai eficient seara, iar majoritatea se află undeva între cele două extreme. Important este că, atunci când forțezi o persoană cu un cronotip de seară să adopte un program foarte de dimineață, nu o transformi într-o persoană matinală. O obligi doar să facă muncă solicitantă exact în orele în care creierul ei funcționează cel mai slab.

Un studiu amplu publicat în 2024 și prezentat în BMJ Public Health, care a analizat datele a peste 26.000 de adulți, a descoperit că persoanele cu un cronotip de seară au obținut performanțe cognitive mai bune decât cele matinale, în mai multe tipuri de teste.

Alte cercetări publicate în Chronobiology International au arătat că oamenii activi seara tind să aibă niveluri mai ridicate de gândire creativă. Cercetătorii leagă acest tipar de liniștea și lipsa întreruperilor din orele târzii, care pot favoriza o gândire mai liberă și mai asociativă.

Exemplele din istorie sunt greu de ignorat. Franz Kafka avea un loc de muncă cu normă întreagă într-o companie de asigurări și își scria cele mai apreciate opere între orele 23 și 3 dimineața. Metamorfoza, una dintre cele mai analizate opere din literatura modernă, a fost scrisă într-o singură noapte. Marcel Proust a scris În căutarea timpului pierdut, unul dintre cele mai lungi romane publicate vreodată, aproape exclusiv noaptea și rareori ieșea din cameră înainte de după-amiază.

Și Toni Morrison, câștigătoare a Premiului Nobel pentru literatură, vorbea despre faptul că scria în primele ore ale dimineții. Nu pentru că urma o regulă culturală, ci pentru că acela era intervalul care funcționa pentru ea. Copiii mici și jobul din timpul zilei făceau ca orele dinaintea răsăritului să fie singurele momente liniștite disponibile.

Ideea principală nu este că diminețile sunt mai bune sau că nopțile sunt mai productive. Ideea este că orele tale de maximă energie sunt cele pe care trebuie să le protejezi.

Cronotipul nu este un defect care trebuie corectat. Oamenii cu adevărat activi dimineața reprezintă doar o parte din populație. Pentru ceilalți, adoptarea completă a rutinei de la ora 5 înseamnă să lucreze împotriva propriei biologii și să numească această luptă „disciplină”. Cea mai productivă oră nu este 5 dimineața, e ora la care creierul tău este cu adevărat pregătit să funcționeze.

CITEȘTE ȘI: De ce izbucnim în plâns când ne certăm cu cineva important pentru noi