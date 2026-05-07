Horoscop 7 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Luna tranzitează semnul Capricornului. Și ne ajută să privim viața într-un mod mai pragmatic. Mai ales după câteva zile cu tensiuni din punct de vedere astrologic.

Horoscop 7 mai 2026 Berbec

Vor fi momente de agitație serioasă în jurul tău. Astrologul îți recomandă să cauți, de fiecare dată, un spațiu unde să te retragi. Fie unul extern sau interior.

Horoscop 7 mai 2026 Taur

Nu încerca să faci tu dreptate persoanelor din jur. Mai ales dacă nu îți cere nimeni asta. Permite-le celorlalți să își rezolve singuri propriile probleme.

Horoscop 7 mai 2026 Gemeni

Încearcă să nu idealizezi unele evenimente din trecut. Este important să accepți ce s-a întâmplat ca să știi ce să eviți în viitorul apropiat.

Horoscop 7 mai 2026 Rac

Apropiații nu îți vor răspunde cu aceeași monedă. Așa că va trebui să îi accepți cu bune și cu rele. Nu primești întotdeauna ce oferi.

Horoscop 7 mai 2026 Leu

Unele replici ale celor din jur vor avea un ecou serios în mintea ta. Însă, nu este cazul să te inflamezi din cauza cuvintelor. Ai nevoie de armonie.

Horoscop 7 mai 2026 Fecioară

Aceasta este ziua în care nu trebuie să te lași! Dacă nu funcționează o metodă, caută alte căi. Poate prietenii au sfaturi în acest sens.

Horoscop 7 mai 2026 Balanță

Spiritul de echipă este vital. Chiar dacă atmosfera este destul de tensionată și orgoliile inflamate, tot colaborarea rămâne soluția.

Horoscop 7 mai 2026 Scorpion

Nu lăsa mintea să fabrice singură unele scenarii. Astrologul îți recomandă să pui întrebări directe și să nu faci din țânțar armăsar.

Horoscop 7 mai 2026 Săgetător

Încercarea de a afișa tot timpul o imagine perfectă te va costa. Dacă în interiorul tău te simți copleșit, poate că ar trebui să îți accepți vulnerabilitatea.

Horoscop 7 mai 2026 Capricorn

Luna se află în semnul tău. Vei fi destul de influențabil de stările celor din jur, mai ales ale partenerului. Nu te baza pe spiritul organizatoric al altora!

Horoscop 7 mai 2026 Vărsător

Vei avea tendința de a minimiza efectele unor situații. Dar, astfel, îți vei dăuna ție! Astrologul îți recomandă să lupți mai abitir pentru drepturile tale.

Horoscop 7 mai 2026 Pești

Vei fi inspirat de poveștile unor persoane din jur. Exemplele lor te vor motiva să mergi mai departe și să nu abandonezi o luptă.