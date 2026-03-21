Horoscop 21 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Luna trece din Berbec în Taur, iar Marte din Pești se apropie de un trigon cu Jupiter din Rac. O perioadă potrivită pentru activități cu sens. Sau unele pe placul emoțiilor noastre.
Astrologul îți recomandă să lași viața să se întâmple. Mai ales în momentele în care ești confuz. Chiar vei rămâne uimit de cum vor decurge evenimentele.
Te poți baza pe prieteni sau oameni dragi. Te vor ajuta când ai nevoie, mai ales dacă vei vorbi deschis cu ei. De asemenea, tu poți fi un prieten foarte bun.
Este o zi bună pentru socializare, însă nu într-un mod exagerat. Unele responsabilități îți consumă mai multe resurse decât te-ai fi așteptat.
Inspirația va fi arma ta secretă. Vei reuși să rezolvi unele încurcături fără prea mult efort. Pur și șimplu îți dai seama repede ce este de făcut.
Va trebui să depui eforturi suplimentare pentru absolut orice activitate. În plus, oamenii dragi nu te vor putea ajuta cum ți-ai dori.
Relația cu partenerul se poate îmbunătăți mai ales dacă vă veți implica împreună în tot felul de activități. O zi bună pentru discuții despre bani.
Citește și Horoscopul primăverii 2026 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Nu te vei putea baza întotdeauna pe cei dragi. Așa că va trebui să găsești o cale prin care să te poți descurca singur în momente mai stresante.
Astrele te invită să pui accentul pe viața personală. Ai nevoie de armonie, afecțiune și conexiune cu oamenii cei mai dragi. Nu te închide în tine!
Vei dedica timp suplimentar problemelor gospodăriei. Nu te vei putea distra până nu le rezolvi. Încearcă să mai și delegi din treburi.
Deși nu ai crede, de la comunicare pornește totul. Și acum că Mercur nu mai este retrograd, s-ar putea să rezolvi și unele neînțelegeri cu apropiații.
Vei fi mult mai împăcat cu deciziile din zona financiară. Nu te mai judeci la fel de mult ca înainte. O perioadă bună pentru a fi selectiv cu activitățile.
Este ziua potrivită pentru a nu sta doar în casă! Ai nevoie de evenimente, socializare, noi conexiuni. Chiar dacă acestea vor mai și costa.
