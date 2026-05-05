Cum să consumi corect nucile pentru o digestie mai bună: Trucul care le face mai sănătoase

Specialiștii în nutriție atrag atenția că nu doar alimentele pe care le consumăm contează, ci și modul de preparare, iar în cazul nucilor, spălarea sau înmuierea acestora înainte de consum poate influența modul în care organismul absoarbe nutrienții și beneficiile acestora.

Nucile sunt bogate în nutrienți (grăsimi sănătoase, proteine, fibre, vitamine și minerale) și, atunci când sunt consumate în mod regulat, pot avea beneficii pentru inimă, pot oferi sațietate și energie, motiv pentru care este important ca organismul să le poată absorbi eficient.

Într-un videoclip postat pe contul de Instagram, Cristina Segura, expert în nutriție, a explicat care sunt beneficiile spălării nucilor înainte de consum. Potrivit acesteia, deși la prima vedere nucile pot părea curate, ele pot conține praf sau impurități acumulate în timpul depozitării și manipulării.

„Probabil că nu ați făcut-o niciodată, dar începând de astăzi, o veți face. Și da, este vorba de spălarea nucilor. Sunt sigură că v-ați întrebat la un moment dat: 'Dar de ce nucile mă fac să mă simt rău dacă sunt atât de sănătoase?' Ei bine, acesta ar putea fi unul dintre motive. Chiar dacă arată curat, pot avea praf de la depozitare sau manipulare”, a explicat Cristina Segura.

Spălarea și înmuierea nucilor, recomandate pentru o digestie mai bună

Aceasta a explicat că spălarea sau înmuierea nucilor ajută la reducerea substanțelor care împiedică absorbția mineralelor și îmbunătățește digestia.

„Multe nuci conțin citrați și oxalați care împiedică absorbția mineralelor precum fierul, calciul și magneziul. Spălarea lor, sau chiar mai bine, înmuierea lor, ajută la reducerea acestor compuși. Acest lucru activează, de asemenea, enzimele și îmbunătățește digestia nucilor. Și dacă apoi le prăjiți, sunt absolut uimitoare”, a explicat expertul.

Înmuierea nucilor în apă pentru câteva ore ajută la reducerea substanțelor care îngreunează absorbția nutrienților, le face mai ușor de digerat și mai gustoase, iar după clătire pot fi uscate sau prăjite ușor pentru a redeveni crocante.

De asemenea, înmuierea nucilor în apă le poate schimba textura și gustul, le poate face mai moi și mai aromate, iar prăjirea le redă textura crocantă. Această metodă nu este necesară pentru toată lumea, dar poate ajuta persoanele cu probleme digestive sau care simt disconfort după ce consumă nuci.

