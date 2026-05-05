€ 5.2180
|
$ 4.4644
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2180
|
$ 4.4644
 
DCNews Stiri Cum să consumi corect nucile pentru o digestie mai bună: Trucul care le face mai sănătoase
Data actualizării: 21:53 05 Mai 2026 | Data publicării: 21:46 05 Mai 2026

Cum să consumi corect nucile pentru o digestie mai bună: Trucul care le face mai sănătoase
Autor: Darius Mureșan

nuci-fistic-migdale_54489900 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @Idealspics

Specialiștii atrag atenția că un truc simplu poate face nucile mai ușor de digerat și mai benefice pentru sănătate.

Specialiștii în nutriție atrag atenția că nu doar alimentele pe care le consumăm contează, ci și modul de preparare, iar în cazul nucilor, spălarea sau înmuierea acestora înainte de consum poate influența modul în care organismul absoarbe nutrienții și beneficiile acestora.

Nucile sunt bogate în nutrienți (grăsimi sănătoase, proteine, fibre, vitamine și minerale) și, atunci când sunt consumate în mod regulat, pot avea beneficii pentru inimă, pot oferi sațietate și energie, motiv pentru care este important ca organismul să le poată absorbi eficient. 

Într-un videoclip postat pe contul de Instagram, Cristina Segura, expert în nutriție, a explicat care sunt beneficiile spălării nucilor înainte de consum. Potrivit acesteia, deși la prima vedere nucile pot părea curate, ele pot conține praf sau impurități acumulate în timpul depozitării și manipulării. 

„Probabil că nu ați făcut-o niciodată, dar începând de astăzi, o veți face. Și da, este vorba de spălarea nucilor. Sunt sigură că v-ați întrebat la un moment dat: 'Dar de ce nucile mă fac să mă simt rău dacă sunt atât de sănătoase?' Ei bine, acesta ar putea fi unul dintre motive. Chiar dacă arată curat, pot avea praf de la depozitare sau manipulare”, a explicat Cristina Segura.

VEZI ȘI: De ce aleg oamenii să mănânce fast-food, deși știu că nu e sănătos: Explicația Mihaelei Bilic

Spălarea și înmuierea nucilor, recomandate pentru o digestie mai bună

Aceasta a explicat că spălarea sau înmuierea nucilor ajută la reducerea substanțelor care împiedică absorbția mineralelor și îmbunătățește digestia

„Multe nuci conțin citrați și oxalați care împiedică absorbția mineralelor precum fierul, calciul și magneziul. Spălarea lor, sau chiar mai bine, înmuierea lor, ajută la reducerea acestor compuși. Acest lucru activează, de asemenea, enzimele și îmbunătățește digestia nucilor. Și dacă apoi le prăjiți, sunt absolut uimitoare”, a explicat expertul.

Înmuierea nucilor în apă pentru câteva ore ajută la reducerea substanțelor care îngreunează absorbția nutrienților, le face mai ușor de digerat și mai gustoase, iar după clătire pot fi uscate sau prăjite ușor pentru a redeveni crocante. 

De asemenea, înmuierea nucilor în apă le poate schimba textura și gustul, le poate face mai moi și mai aromate, iar prăjirea le redă textura crocantă. Această metodă nu este necesară pentru toată lumea, dar poate ajuta persoanele cu probleme digestive sau care simt disconfort după ce consumă nuci. 

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nuci
nutrienti
digestie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Trump ridiculizează capacitatea militară a Iranului și îi cere să „fluture steagul alb al capitulării”
Publicat acum 25 minute
Deținut evadat la Craiova. Bărbatul a decedat după ce polițiștii care încercau să-l prindă l-au împușcat
Publicat acum 45 minute
Un detaliu care surprinde: Misterul unui nume celebru pe o piatră funerară din București
Publicat acum 45 minute
Cum să consumi corect nucile pentru o digestie mai bună: Trucul care le face mai sănătoase
Publicat acum 56 minute
Ilie Bolojan, declaraţii după şedinţa PNL. Liberalii merg în opoziţie, decizie oficială
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 48 minute
Rezultat vot moțiune de cenzură, Guvernul Bolojan, 5 mai 2026: Ilie Bolojan a plecat, moțiunea a trecut
Publicat acum 10 ore si 24 minute
Ultimul gest făcut de Ilie Bolojan în Guvern: Am zis că nu plec până când nu dau această Ordonanță
Publicat acum 4 ore si 53 minute
Tabăra Bolojan anunță o victorie în PNL. Ce s-a decis la ședința BPN a partidului
Publicat acum 8 ore si 18 minute
Ce se întâmplă după ce Guvernul Bolojan a picat. Ce prevede Constituția României. Augustin Zegrean: Nu mai există!
Publicat acum 9 ore si 16 minute
Grindeanu s-a răzgândit. S-a ridicat în fața Parlamentului ca să-i dea replica lui Bolojan
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close