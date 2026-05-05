Data actualizării: 17:14 05 Mai 2026 | Data publicării: 16:32 05 Mai 2026

EXCLUSIV Evaluările Naționale de la clasele mici. De ce sunt testați copiii atât de devreme? Prof. Claudia Chiru, la Părinți Prezenți / VIDEO
Autor: Loredana Iriciuc

În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de marți, 5 mai, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom vorbi despre Evaluările Naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, alături de profesoara pentru învățământul primar Claudia Chiru.

Luna mai vine, pentru sute de mii de familii din România, cu emoții, întrebări și multă presiune. Încep Evaluările Naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, testări care există în sistem încă din 2013 și care, teoretic, ar trebui să îi ajute pe profesori și pe părinți să înțeleagă mai bine unde are nevoie copilul de sprijin.

Anul acesta apar schimbări importante. Profesorii sunt obligați, pentru prima dată, să realizeze planuri individualizate de învățare pentru fiecare elev, pe baza rezultatelor obținute.

Ministerul Educației vorbește despre alfabetizare funcțională, despre aplicarea cunoștințelor în viața reală și despre evaluări moderne, apropiate de modelul testelor internaționale precum PISA.

În același timp, noile modele de subiecte pentru clasa a II-a au stârnit controverse serioase. Specialiștii spun că dispar exercițiile creative și situațiile de comunicare, iar copiii ajung să rezolve exerciții tehnice, bazate pe reguli, punctuație și ortografie. Mulți părinți se întreabă dacă aceste teste îi ajută cu adevărat pe copii să gândească sau doar să execute cerințe.

În această ediție discutăm despre utilitatea acestor evaluări, despre presiunea pusă pe copii încă de la 8 ani, despre anxietatea părinților și despre cum putem transforma o evaluare într-un instrument de sprijin, nu într-o traumă școlară, alături de Claudia Chiru, profesoară pentru învățământul primar, fondatoare de after school și în curând de școală.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre: 

Evaluările Naționale la clasele mici. Ce rol au, de fapt, în viața copilului?

Presiunea părinților. Când ajunge copilul să simtă că trebuie să demonstreze ceva?

Clasa a II a. Evaluare sau test de rezistență emoțională?

Planurile individualizate de învățare devin obligatorii

Cum își pregătesc părinții copilul fără să îl transforme într-un elev stresat?

Copilul care nu obține rezultatul așteptat

Alfabetizare funcțională sau exerciții mecanice?

Profesorul, părintele și copilul. Cum ar trebui să funcționeze echipa?

Evaluările și stima de sine a copilului

Ce trebuie să înțeleagă părinții despre școală și Evaluarea Națională la clasele mici

