DCNews Stiri Șansele lui Bolojan de a rămâne la putere. Marian Petrache, analiza momentului la DC NEWS - Video
Data actualizării: 10:26 20 Apr 2026 | Data publicării: 09:53 20 Apr 2026

EXCLUSIV Șansele lui Bolojan de a rămâne la putere. Marian Petrache, analiza momentului la DC NEWS - Video
Autor: Doinița Manic

imagine cu Ilie Bolojan si Sorin Grindeanu Marian Petrache este invitatul lui Bogdan Chirieac, la interviurile DC NEWS. Sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Marian Petrache, lider PNL, revine la interviurile DC NEWS.

Marian Petrache, lider PNL, este invitatul jurnalistului Bogdan Chirieac, la interviurile DC NEWS, într-o zi decisivă pentru soarta Coaliției. Partidul Social Democrat va decide, prin vot, dacă îşi menţine sau nu sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan, consultarea internă urmând să aibă loc la Palatul Parlamentului, de la ora 17:00.

Printre principalele subiecte de discuție se numără:

  • Situația politică din România, analiză la cald
  • Șansele lui Bolojan de a rămâne la putere
  • Poziția președintelui Nicușor Dan în scandalul din Coaliție
  • Opțiunile PSD
  • Economia României, incotro?

Emisiunea poate fi urmărită LIVE, luni, 20 aprilie 2026, de la ora 14:00, pe DC News și DC News TV, atât pe Facebook, cât și pe YouTube.

