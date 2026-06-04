Am fost prezenți la cel de-al 23-lea Congres al Academiei de Neurotraumatologie Multidisciplinară s-a desfășurat la Istanbul, în perioada 28-30 mai 2026, un eveniment care a înregistrat în acest an o prezență record: aproximativ 1.000 de medici din 25 de țări.

În cadrul congresului, am stat de vorbă cu prof. dr. Dafin Mureșanu, președintele Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroplasticității (SSNN) și al Federației Europene a Societăților de Neuroreabilitare (EFNRS), una dintre cele mai importante voci din neuroștiințe, care a atras atenția asupra faptului că sănătatea creierului devine o prioritate globală.

Acesta ne-a explicat că atât accidentele vasculare cerebrale, cât și traumatismele cranio-cerebrale reprezintă o povară majoră pentru sistemele medicale, însă cele din urmă rămân insuficient înțelese și mult mai puțin organizate ca abordare terapeutică.

Prof. dr. Dafin Mureșanu: Ne uităm la AVC ca fiind principala sursă de povară în patologie și vedem că avem cam 60-70 de mii de accidente vasculare pe an

"Domeniul este din ce în ce mai proeminent și aici vă voi face o comparație simplă. Noi am lucrat ani de zile pentru a pune în prim-plan și a avea măsuri foarte importante pentru accidentul vascular cerebral (AVC) și am reușit într-un final să avem o strategie națională articulată pentru combaterea bolilor cardio și cerebrovasculare. Ne uităm la AVC ca fiind principala sursă de povară în patologie și vedem că avem cam 60-70 de mii de accidente vasculare pe an", a declarat prof. dr. Dafin Mureșanu pentru DC NEWS.

"Deci putem spune că acum creierul este noua urgență medicală globală?", l-am întrebat pe prof. dr. Dafin Mureșanu.

"Așa este, din punctul de vedere al sănătății mintale. Sănătatea creierului este, într-adevăr, în prim plan. Așa cum spunea și profesorul Vladimir Hacinschi, unul dintre cei mai cunoscuți neurologi ai lumii: creierul sănătos este până la urmă cea mai importantă bogăție pe care o avem și de care trebuie să ținem cont dacă vrem să supraviețuim.

Traumatismele cranio-cerebrale, un domeniu neglijat

Cu privire la această comparație cu accidentele vasculare cerebrale, aș putea sublinia două elemente: