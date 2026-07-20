Elevii români au obținut șase medalii la Olimpiada Internațională de Matematică de la Shanghai

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O medalie de aur, trei de argint şi două de bronz au câştigat elevii români participanţi la Olimpiada Internaţională de Matematică, organizată la Shanghai, în China, cu participarea a 666 de concurenţi din peste 120 de ţări, potrivit Ministerului Educaţiei.

Elevii români care au obţinut medalii la cea de-a 67-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Matematică sunt:

* David-Vlad Mărghidan, Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de aur;

* Mihai Alexandru Ardelean, Colegiul Naţional "Onisifor Ghibu" Oradea, judeţul Bihor, medalie de argint;

* Radu Ionuţ-Stoleriu, Colegiul Naţional "Emil Racoviţă" Iaşi, medalie de argint;

* David Ghibu, Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de argint;

* Emanuel Mazăre, Colegiul Naţional "Alexandru Odobescu" Piteşti, judeţul Argeş, medalie de bronz;

* Andrei Vila, Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de bronz.

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Cine a coordonat lotul României la Olimpiada Internațională de Matematică

Echipa României a fost condusă de conf. univ. dr. Cătălin Gherghe de la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii din Bucureşti (Leader), lector Mihai Chiş de la Facultatea de Informatică din Timişoara (Deputy Leader) şi de Lucian Ţurea, Societatea de Ştiinţe Matematice din România.

Felicitări elevilor, profesorilor lor şi părinţilor, care i-au susţinut neîntrerupt!, a transmis luni Ministerul Educaţiei, pe pagina de Facebook.

La nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcţia Olimpiade, Concursuri, Parteneriate şi Educaţie Extracurriculară, prin prof. Elisabeta Ana Nagy, inspector MEC.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării sprijină participarea loturilor naţionale ale ţării noastre la olimpiadele internaţionale prin acoperirea taxelor de participare şi a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de şedere, precum şi în organizarea şi desfăşurarea etapelor ce preced olimpiadele internaţionale - etapele locale/ judeţene/ municipale şi naţionale ale acestor competiţii.