Doliu în presa din România. Anunțul făcut în această seară

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Este doliu în presa sportivă din România!

”Doliu în jurnalismul sportiv și în cultura română

Asociația Presei Sportive din România a primit cu profundă tristețe vestea trecerii în neființă a jurnalistului, prozatorului și dramaturgului Mircea M. Ionescu, la vârsta de 80 de ani.

Timp de peste cinci decenii, Mircea M. Ionescu a slujit cu pasiune cuvântul scris, sportul și cultura. A fost unul dintre acei oameni care au transformat jurnalismul într-o vocație și care au știut să ducă spiritul presei românești dincolo de granițele țării.

Și-a început activitatea în redacțiile publicațiilor Munca, Sportul și Fotbal, fiind, de asemenea, o voce cunoscută a transmisiunilor radio și de televiziune. În Statele Unite ale Americii a continuat să scrie pentru comunitatea românească și a fondat, la New York, publicația Lumea Sporturilor, primul săptămânal sportiv în limba română apărut în afara țării.

Talentul său nu s-a oprit la marginea terenului de sport. Mircea M. Ionescu a lăsat în urmă o operă literară bogată, alcătuită din volume de proză și dramaturgie, între care se numără Asasinul acordă interviuri, Pierdut în New York, Hamlet a murit degeaba, Deținuți în Statuia Libertății și Condamnat la Libertate.

După revenirea în România, și-a continuat activitatea în presă, televiziune și teatru, realizând emisiunea Idoli și Legende și conducând Teatrul „Tudor Vianu” din Giurgiu.

În anul 2023, Asociația Presei Sportive din România i-a acordat Premiul „Aurel Neagu” pentru întreaga carieră, ca semn al recunoștinței și al respectului pentru o viață dedicată jurnalismului.

Mircea M. Ionescu pleacă dintre noi, dar rămân cărțile sale, articolele, vocația de povestitor și amintirea unui profesionist care a onorat presa sportivă românească.

Transmitem sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace!” anunță Asociația Presei Sportive din România.