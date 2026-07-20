Rusia vizează țările baltice și Polonia pentru a testa unitatea aliaților: Putin are nevoie de o nouă victorie

Baza militara din Rusia rol ilustrativ. Sursa Foto: Freepik

Un oficial lituanian avertizează că Rusia ar putea încerca să provoace statele baltice sau Polonia pentru a obține o nouă victorie strategică în regiune.

Robertas Kaunas, ministrul lituanian al Apărării, susține că Federația Rusă dorește un nou tip de victorie în regiune, după ce nu a reușit să îndeplinească "operațiunea militară specială" în Ucraina. Potrivit acestuia, Moscova vede statele baltice și Polonia drept potențiale ținte.

„Pentru că războiul din Ucraina nu se desfășoară așa cum a planificat Rusia, soldații ruși nu sunt capabili să câștige, iar astăzi exploziile răsună chiar în Rusia, există penurie de combustibil [...] Societatea rusă deja pune sub semnul întrebării regimul Kremlinului întrebând de ce se întâmplă acest lucru și unde este victoria promisă”, a declarat Kaunas.

„Kremlinul, Putin, are nevoie de o nouă escaladare, de un fel de nouă victorie, iar regiunea baltică și Polonia sunt cea mai apropiată țintă”, a adăugat el.

Federația Rusă ar putea desfășura o operațiune „sub steag fals” care implică drone fabricate în Ucraina

Diverse rapoarte care circulau în presa internațională cu câteva săptămâni înainte prezentau acest scenariu. Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a confirmat și el informațiile, într-un interviu acordat BNS. Rusia ar plănui să provoace Polonia, Estonia, Letonia sau Lituania pentru a testa unitatea NATO. Posibilele atacuri s-ar desfășura asupra infrastructurii critice prin mijloace militare convenționale sau tactici hibride.

Radoslaw Sikorski, ministrul polonez de externe, a declarat în trecut că Federația Rusă ar putea desfășura o operațiune „sub steag fals” care implică drone fabricate în Ucraina.

Totodată, șeful Apărării Lituaniei, generalul Raimundas Vaiksnoras, afirmă că până în acest moment nu există nicio amenințare vizibilă de agresiune militară convențională din partea Rusiei, deși provocările sau actele de sabotaj nu pot fi ignorate.

„Aș spune că nivelul amenințării convenționale sau orice astfel de risc nu este vizibil astăzi, dar posibilitatea utilizării mijloacelor convenționale pentru a provoca ceva nu poate fi exclusă”, a declarat el reporterilor duminică.

Măsurile de protecție

Ministrul Apărării a spus că au fost întărite măsurile de protecție pentru poduri, substații electrice, rețelele de gaze și centrele de comunicații. În același timp, autoritățile pregătesc planuri de intervenție pentru a putea răspunde rapid în cazul unor acțiuni ale Kremlinului.

Situația este analizată constant, iar răspunsul aliaților este unul coordonat. Oficialii din Lituania au insistat public că nu încearcă să provoace Rusia. Lituania dorește, în calitate de membru al NATO și al Uniunii Europene, să-și consolideze apărarea, capacitățile militare și integrarea cu Occidentul, notează lrt.lt.

Temerile privind posibile provocări din partea Rusiei au crescut pe fondul presiunii tot mai mari asupra armatei ruse pe front. În ultimele luni, Ucraina a lansat mai multe atacuri cu drone asupra unor instalații din industria petrolieră a Moscovei.

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