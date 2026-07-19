Cozi uriașe în aeroporturi din cauza noului sistem digital de control la frontiere Sursa foto: Agerpres

Noul sistem digital de control la frontiere al Uniunii Europene a aproape triplat timpul de care au nevoie cetățenii britanici pentru a trece de controlul pașapoartelor, chiar și după introducerea unor îmbunătățiri, a declarat un director al principalului aeroport din Roma.

Declarația vine după ce compania Ryanair i-a avertizat pe pasagerii care călătoresc în Europa în această vară să se pregătească pentru timpi mai mari de așteptare, notează BBC.

Polițiștii de frontieră de pe aeroportul Faro din Portugalia au declarat, de asemenea, pentru BBC că tehnologia Sistemului de Intrare și Ieșire, EES, a avut probleme tehnice, însă au insistat că eventualele cozi vor scădea rapid.

Comisia Europeană a transmis că, în majoritatea aeroporturilor din Uniunea Europeană, perturbările sunt limitate și a adăugat că va continua să sprijine statele membre în implementarea sistemului.

Instituția a precizat că acest sprijin va continua în cea mai mare măsură posibilă.

Sistemul digital de Intrare și Ieșire, EES, le cere cetățenilor din afara Uniunii Europene care intră în spațiul Schengen, format din 29 de țări europene, să își înregistreze amprentele și să li se facă o fotografie la sosire. Informațiile sunt verificate și la ieșirea din spațiul Schengen.

Procedura se realizează, de regulă, cu ajutorul unor terminale automate independente, cunoscute drept chioșcuri electronice, iar în unele cazuri prin intermediul polițiștilor de frontieră, de exemplu în cazul copiilor cu vârsta sub 12 ani. Noul proces și noile echipamente au fost introduse treptat începând din octombrie.

În unele aeroporturi europene, pasagerii au fost nevoiți să aștepte ore întregi la controlul pașapoartelor. Unii au relatat că și au pierdut zborurile de întoarcere acasă.

În această săptămână, Ryanair a declarat că implementarea nereușită a sistemului EES provoacă întârzieri inutile și cozi lungi.

Compania aeriană le a recomandat pasagerilor din Regatul Unit să își aloce mai mult timp pentru călătorie și să fie pregătiți pentru perioade mai lungi de așteptare la controlul pașapoartelor.

La Roma, una dintre cele mai populare destinații turistice pentru britanici și pentru turiști din întreaga lume, aproape toate persoanele cu care BBC a discutat în Piazza di Spagna au avut o experiență legată de EES.

Carl și familia sa au călătorit la Roma din comitatul Yorkshire.

„Am stat două ore la coadă, din momentul în care am coborât din avion până am trecut de control împreună cu copiii. Știam că va fi rău, dar nu mă așteptam să fie atât de rău”.

David, venit din Statele Unite împreună cu soția sa, Marlo, a spus că a stat aproximativ o oră la coadă.

„Am ratat chiar și mașina care trebuia să ne preia. Șoferul a plecat”.

BBC a discutat și cu persoane care au aterizat pe alte aeroporturi. Un grup a ajuns mai întâi la Barcelona, înainte de a pleca într-o croazieră spre Roma.

Barry, din Bracknell, a spus că trecerea prin controlul pașapoartelor a durat între 45 și 50 de minute deoarece unele aparate nu funcționau.

Prietena sa, Sarah, care a ajuns la Barcelona cu un alt zbor, a spus că timpul petrecut la controlul pașapoartelor a fost aproape la fel de lung ca durata zborului.

„Coada era uriașă, aproape o oră. Totul mergea foarte încet”.

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Sistemul are nevoie urgentă de îmbunătățiri

Aeroportul Fiumicino din Roma a constatat că utilizarea pe scară largă a terminalelor automate de către pasageri nu este practică, în ciuda investiției de 12 milioane de euro în aceste echipamente.

În prezent, cetățenii britanici se numără printre cei care își pot înregistra amprentele și fotografia direct la porțile electronice de control al pașapoartelor, fără a mai folosi și terminalele automate independente. Copiii sub 12 ani nu pot utiliza aceste porți și trebuie să treacă prin controlul efectuat de un polițist de frontieră.

Ivan Bassato, directorul operațional pentru aviație al aeroportului, a declarat pentru BBC că integrarea sistemului cu porțile electronice a îmbunătățit semnificativ situația.

Cu toate acestea, complexitatea sistemului a făcut ca timpul necesar cetățenilor britanici pentru trecerea frontierei să crească de la șapte minute la aproximativ 20 de minute.

„Nu am ajuns încă la un nivel al procesului comparabil cu cel dinaintea introducerii EES”, a spus Bassato.

El a adăugat că aeroportul se mândrește cu nivelul ridicat al tehnologiei utilizate și că perioade de așteptare de una sau două ore sunt complet inacceptabile: „Cred că trebuie să remediem urgent anumite aspecte ale sistemului”.

Bassato consideră că autoritățile ar trebui să elimine etapele redundante din proces.

El și-ar dori, de asemenea, ca mai multe state să utilizeze aplicația de preînregistrare a Uniunii Europene. În prezent, doar două țări folosesc această aplicație, Suedia și Portugalia.

Statele participante au posibilitatea de a suspenda aplicarea sistemului EES în circumstanțe excepționale.

Aeroporturile și companiile aeriene au cerut Comisiei Europene să permită statelor să suspende preventiv sistemul înaintea perioadelor cu trafic foarte intens. Totuși, o reuniune desfășurată la începutul acestei luni nu a dus la modificarea acestei reguli.

Probleme tehnice în sistem

O altă țară în care pasagerii au raportat întârzieri cauzate de sistemul EES este Portugalia.

BBC a discutat cu superintendentul Pedro Oliveira, responsabil de controlul la frontieră pe aeroportul Faro. Acesta a declarat că „uneori, o coadă care înainte dura 10 minute ajunge să dureze peste 30 de minute”.

Numărul mare de pasageri britanici care sosesc în Portugalia face ca formarea unor cozi să fie de așteptat, însă Oliveira a insistat că oamenii „nu ar trebui să se teamă”, deoarece situația se rezolvă rapid.

Potrivit superintendentului Oliveira, perioadele de așteptare de peste o oră sunt foarte rare pe aeroportul Faro. El a precizat însă că acestea pot apărea dacă aterizează simultan mai multe avioane decât era estimat.

Acesta a explicat că terminalele automate reprezintă, în general, cea mai rapidă metodă de trecere prin controlul de frontieră. Oliveira a recunoscut și că noul sistem informatic al Uniunii Europene a avut probleme tehnice:

„Sistemul EES ne face foarte dependenți de tehnologie. Serverele sunt interconectate, astfel că uneori o problemă apărută la Varșovia afectează și sistemul nostru de aici.

Uneori apar probleme la serverele Uniunii Europene. Se întâmplă ca sistemul să se blocheze simultan în toate statele membre și avem nevoie de câteva minute pentru a reporni totul”.

El a precizat că astfel de incidente au devenit mai rare.

Pentru a face față situației, autoritățile au angajat mai mulți polițiști de frontieră. În Portugalia, copiii cu vârsta sub 16 ani își înregistrează datele biometrice cu ajutorul unui polițist de frontieră, în loc să folosească terminalele automate.