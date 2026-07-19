Frații Tate au fost arestați în Miami

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Andrew și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă la Miami de autoritățile federale americane, în baza unei cereri de extrădare formulate de Marea Britanie. Cei doi sunt vizați de un nou val de acuzații grave, printre care viol, trafic de persoane și infracțiuni legate de pornografie cu minori, potrivit procurorilor britanici.

Serviciul Șerifilor Federali din SUA (US Marshals Service) a confirmat arestarea fraților Tate. Potrivit The Guardian, care citează Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS), măsura a fost luată în contextul unei cereri de extrădare formulate de autoritățile britanice.

Conform procurorilor britanici, Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, este acuzat de încă șapte capete de acuzare pentru viol, trei capete de acuzare pentru organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, trei acuzații de agresiune care a provocat vătămări corporale și alte 19 acuzații privind imagini indecente cu minori și pornografie extremă.

Fratele său, Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, este acuzat de agresiune sexuală, două infracțiuni de viol și trei fapte de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

Potrivit CPS, faptele investigate ar fi fost comise în perioada iulie 2010 - august 2017.

„Am decis să îi punem sub acuzare pe Andrew şi Tristan Tate pentru alte infracţiuni, inclusiv viol, organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale şi infracţiuni legate de imagini indecente cu un copil”, a declarat Malcolm McHaffie, șeful diviziei de infracțiuni speciale din cadrul CPS.

Acesta a precizat că noile probe transmise de Poliția din Bedfordshire au dus la extinderea anchetei, iar numărul presupuselor victime a ajuns la șapte.

Frații Tate mai au un dosar deschis în Marea Britanie

Noile acuzații se adaugă unui dosar separat în care frații Tate au fost deja inculpați pentru 21 de capete de acuzare.

În acel caz, Andrew Tate este cercetat pentru 10 infracțiuni, inclusiv viol, vătămare corporală gravă, trafic de persoane și controlarea prostituției în scopul obținerii de profit, acuzațiile fiind legate de trei presupuse victime.

Tristan Tate este inculpat pentru 11 infracțiuni, printre care viol, vătămare corporală gravă și trafic de persoane, într-un dosar care vizează o presupusă victimă.

Cei doi au negat în mod constant toate acuzațiile formulate împotriva lor.

Sunt cercetați și în România

Frații Tate sunt cercetați și în România într-un dosar în care sunt acuzați de trafic de persoane, viol și constituirea unui grup infracțional organizat, după ce au fost arestați la sfârșitul anului 2022.

Și în acest caz, Andrew și Tristan Tate au respins toate acuzațiile. Dosarul din România a fost întârziat din cauza unor probleme procedurale și juridice, iar procesul nu a intrat încă în faza de judecată.

Foști kickboxeri profesioniști, Andrew și Tristan Tate au devenit cunoscuți la nivel internațional prin mesajele promovate pe rețelele sociale, unde au milioane de urmăritori și susțin un stil de viață opulent și o retorică intens criticată pentru caracterul său misogin.