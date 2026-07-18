Doi cetățeni ucraineni, reținuți după o înșelăciune de aproape 287.000 de lei. O femeie din București a fost convinsă că banii îi sunt în pericol

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - bani

Doi tineri din Ucraina au fost reținuți de polițiștii din București, fiind acuzați de complicitate la înșelăciune și uz de fals, după ce ar fi avut un rol într-o schemă prin care o femeie a rămas fără aproape 287.000 de lei.

Potrivit Poliției Capitalei, ancheta a început după ce, în 4 iulie, o femeie de 39 de ani a reclamat că, în zilele de 2 și 3 iulie, a fost victima unei fraude.

Femeia le-a spus anchetatorilor că a fost contactată telefonic de mai multe persoane care s au prezentat în mod fals drept reprezentanți ai Autorității de Supraveghere Financiară și ai unei instituții bancare. Aceștia au susținut că identitatea ei ar fi fost compromisă și că economiile îi sunt în pericol.

Sub pretextul protejării banilor, escrocii au convins victima să depună aproximativ 69.700 de lei în ATM-uri Bitcoin, folosind coduri QR pe care le-a primit de la apelanți.

Ulterior, femeii i s-a spus că tranzacțiile prin aceste terminale nu mai pot fi efectuate. În aceste condiții, a fost programată o întâlnire în Parcul Florilor din Sectorul 2 al Capitalei.

Suspectul ar fi ridicat peste 217.000 de lei după folosirea unei parole

La locul stabilit, un bărbat care a folosit parola transmisă anterior de presupusul reprezentant al Autorității de Supraveghere Financiară și care s-a prezentat drept reprezentant al băncii a preluat de la femeie aproximativ 217.000 de lei.

După ce a realizat că a fost victima unei înșelăciuni, femeia a sesizat poliția.

În urma investigațiilor, polițiștii Secției 9 au identificat doi cetățeni ucraineni, unul fiind bănuit că a ridicat banii, iar celălalt că a asigurat transportul până la locul întâlnirii.

Cei doi, în vârstă de 19 și 20 de ani, au fost depistați miercuri în orașul Azuga, județul Prahova, cu sprijinul polițiștilor din localitate. Aceștia au fost conduși la sediul Secției 9 Poliție, unde au fost reținuți pentru 24 de ore.

Procurorii îi cercetează pentru complicitate la înșelăciune și uz de fals, iar aceștia urmează să fie prezentați în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.