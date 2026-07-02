Viorel Pașca, pus sub control judiciar

Viorel Pașca, fondatorul asociaţiei Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă. Sursa foto: Agerpres

Viorel Paşca, liderul Asociaţiei Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă, soţia acestuia şi cei trei fii ai lor vor fi cercetaţi sub control judiciar, a decis, joi, Tribunalul Bucureşti. Aceaşi măsură s-a dispus şi pentru Delia Mioara Păcală, care conducea filiale şi organizaţii obşteşti în cadrul asociaţiei respective.Decizia instanţei nu este definitivă.

Marți, polițiștii Direcției de Investigații Criminale și procurorii DIICOT au efectuat 27 de percheziții în județul Bihor. Potrivit Poliției Române, activitatea desfășurată prin intermediul asociației ar fi produs un prejudiciu estimat la aproximativ 13.048.000 de lei.

Anchetatorii susțin că, începând cu anul 2020, Viorel Pașca și membri ai familiei sale ar fi constituit un grup infracțional organizat la care ar fi aderat și alte șapte persoane, scopul fiind obținerea unor beneficii materiale prin exploatarea unor persoane aflate în situații de vulnerabilitate.

Potrivit anchetatorilor, activitatea grupării ar fi fost prezentată drept una umanitară și caritabilă, prin care erau oferite servicii sociale și medicale.

Procurorii susțin însă că această aparență ar fi fost folosită pentru inducerea în eroare a donatorilor, aparținătorilor și a altor persoane interesate de îngrijirea beneficiarilor, cu scopul de a obține bani proveniți din donații, sponsorizări, contribuții, pensii, indemnizații de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil, ajutoare de înmormântare și alte drepturi financiare acordate persoanelor găzduite.

Conform DIICOT, între anul 2020 și iunie 2026, sute de persoane cu dizabilități psihice sau aflate într-o stare accentuată de vulnerabilitate ar fi fost recrutate, transportate și adăpostite în mai multe imobile din comunele Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni.

Anchetatorii susțin că aceste persoane ar fi fost ținute într-o stare de dependență și aservire, în condițiile în care activitatea nu ar fi fost desfășurată de un furnizor acreditat și licențiat conform legislației privind serviciile sociale.

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Procurorii susțin că victimele nu ar fi primit îngrijirea necesară

„Pe parcursul întregii perioade, victimele ar fi fost menținute într-o stare de dependență și aservire, fără să le fie asigurate condițiile minime necesare protejării sănătății, demnității și integrității lor fizice și psihice, întrucât nu ar fi beneficiat de îngrijire constantă și adecvată stării medicale și diagnosticului psihiatric, nu ar fi fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos necesar afecțiunilor de care sufereau fie nu le-ar fi fost administrat, fie le-ar fi fost administrat în mod necorespunzător, discontinuu, fără respectarea indicațiilor medicale și de către un personal necalificat și insuficient”, a precizat DIICOT.

Suspiciuni privind încasarea ajutoarelor de înmormântare

Anchetatorii mai susțin că persoanele care au decedat în spațiile administrate de grupare ar fi fost înmormântate pe un teren aflat în apropierea cimitirului greco catolic, iar ajutoarele de înmormântare ar fi fost încasate de membrii grupării.

După intervenția autorităților, persoanele vulnerabile găsite în locațiile verificate au fost relocate în centre specializate de asistență și îngrijire, unde pot beneficia de supraveghere, tratament și servicii adecvate nevoilor lor, notează Agerpres.