Cristi Danileț, atac dur după decizia CCR care îl lasă pe Fritz fără mandat: Contorsionism juridic-constituțional pentru a ne convinge că albul e negru

Sursa Foto: Facebook Cristi Danileț

Fostul judecător Cristi Danileț critică decizia CCR privind amendamentul la Legea ANI.

Fostul judecător Cristi Danileţ susţine că există o decizie a Curţii Constituţionale din 2005 prin care s-a stabilit că un mandat în curs nu poate fi întrerupt, însă este sigur că, în cazul amendamentului la legea ANI care îl vizează pe Dominic Fritz, motivarea va fi redactată de un anumit magistrat asistent "desemnat să facă un contorsionism juridic-constituţional pentru a ne convinge că albul e negru".

"De abia aştept motivarea CCR cu privire la cazul Fritz. Pentru că va trebui dată o explicaţie plauzibilă pentru toată lumea şi înţeleasă de jurişti, ceea ce acum îmi este greu să cred că se poate întâmpla. Eu îmi aduc aminte de o lege din 2005 care a intenţionat să înceteze toate mandatele şefilor din justiţie, puşi pe pile până la acea oră, şi să îi trimită la concurs, probă nouă care se introducea atunci. Or, CCR a spus nu doar că judecătorii sunt inamovibili şi nu pot fi mutaţi din funcţie (bine, legea se referea şi la procurori, deci acest argument nu era valabil), ci că un mandat în curs nu poate fi întrerupt. Îl dau mai jos - este vorba de decizia CCR nr. 375/2005. Desigur, la CCR motivările nu le fac judecătorii, cum am spus şi cu alte ocazii. 'Eminenţele cenuşii' sunt anumiţi magistraţi asistenţi - de fiecare dată aceiaşi pe chestiunile cele mai sensibile din România. Un anumit magistrat asistent va fi desemnat să facă un contorsionism juridic-constituţional pentru a ne convinge că albul e negru. Iar noi vom dezbate, ne vom enerva, apoi vom accepta, pentru că CCR e dincolo de persoane şi cazuri concrete. Sau ar trebui să fie", spune Danileţ, într-un mesaj postat luni pe Facebook.

Danileţ explică faptul că, în cazul lui Dominic Fritz, CCR nu are voie să zică că o lege poate întrerupe un mandat în curs al unui primar, cât timp acea lege introduce o condiţie în plus care nu exista la data validării mandatului de primar.

Legea integrităţii - Aleşii găsiţi incompatibili sau în conflict de interese îşi pierd funcţiile

Curtea Constituţională a stabilit luni ca fiind constituţional un amendament introdus în Legea integrităţii la cererea PSD, prin care aleşii găsiţi incompatibili sau în conflict de interese îşi pierd funcţiile.

Articolul respectiv are următorul cuprins: "Persoanelor faţă de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicţiei prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătoreşti, le încetează de drept funcţia, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi".

Printre cei care îşi vor pierde funcţia este şi primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, care a primit în luna iunie o decizie definitivă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care a fost declarat în conflict de interese.

În opinia CCR, "reglementarea măsurilor de sancţionare a conflictului de interese intră în marja de apreciere a legiuitorului, iar aplicarea în timp a acestora, prin intermediul normelor tranzitorii adoptate, s-a realizat cu respectarea art.15 alin.(2) din Constituţie".

Art.15 alin (2) din Constituţie prevede: "Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile", conform Agerpres.

Oana Țoiu: Șocul deciziei este mare. Constituția este clară, o lege poate avea efecte doar în viitor

Pe lângă Cristi Danileţ au fost și alte persoane din zona #rezist car au avut aceeași părere. Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, a avut o reacție în mediul online.

"Puterea în democrații trebuie câștigată și pierdută la vot.

Constituția este clară, o lege nouă poate dispune doar pentru viitor.

Constituția României, Art. 15, alin. (2):

'Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.'

Șocul deciziei de astăzi este mare dar nu poate schimba certitudinea că Dominic Fritz este un om corect.

Nu schimbă certitudinea pe care o am de fiecare dată când vorbesc cu oamenii pe stradă, aceea că speranțele și cerințele lor de la aleși sunt din ce în ce mai mari și că oameni ca Dominic, care au dovedit că muncesc pentru binele public, merită susținere când acționează cu bune intenții.

Speranțele românilor pot câștiga doar într-un cadru cu reguli neîndoite și cu păzitori ai regulilor, asta trebuie să reconstruim și costul pentru asta e imens, pentru fiecare. Nu este, evident, doar despre Dominic.

Vom continua, împreună cu toți cei care vor să construiască alături, pe drumul în care frica nu poate deveni mai puternică decât speranța.

Întrebările pe care ni le-am pus când am început să construim o alternativă politică, acum 10 ani, au fost:

Cum reușesc să își păstreze de decenii puterea chiar cei care au dezamăgit atât de crunt poporul român?

Cum își poate îndeplini România potențialul fără această frână constantă peste instituțiile și resursele publice ?

Vor putea să intimideze sau să oprească oamenii buni care vor să construiască politic ?

Rețeta cu care și-au menținut puterea a fost simplă: minciuna că nu există alternativă în politică.

Dar alternativa există, oamenii s-au săturat să fie ținute în spate frânate sisteme publice întregi și cer și vor mai mult și pun umărul pentru asta. Și oamenii au construit și au votat cu speranță.

Constituția este clară, o lege poate avea efecte doar în viitor.

Sunt juriști buni în România, juriști care în aceste zile au curajul să își alăture vocea dezbaterii publice, pentru că fiecare precedent lăsat fără dezbatere consistentă poate crea spațiul pentru decizii viitoare similare", a scris Oana Țoiu pe Facebook.

Reacția imediată a lui Dominic Fritz

"În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat.

Dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. Nevoia mafiei privilegiaților de a scăpa de mine îi face să acționeze disperat până într-acolo încât demolează bazele democrației. Un stat de drept care există doar atunci când PSD își dorește, nu mai este stat de drept.

Art. 15 din Constituție “legea dispune numai pentru viitor” a fost suspendat azi pentru mine. Mâine poate fi suspendat pentru oricine. De azi înainte, orice majoritate parlamentară poate inventa pedepse pentru trecut, croite pe numele unui adversar politic, iar CCR-ul controlat politic le va parafa.

În fața Comisiei Europene, PSD va trebui să explice cum o lege-jalon de 770 de milioane de euro a fost transformată într-o armă împotriva unui primar ales de două ori. În fața investitorilor, va fi mai greu de explicat de ce să creeze locuri de muncă la noi dacă tot statul e la cheremul unui singur partid corupt.

Ziua de azi spulberă orice iluzie că există un PSD “curat, pro-european” cu care s-ar putea coabita. PSD vrea puterea totală în stat, pentru că doar așa poate fura nestingherit. Din păcate, au reușit să controleze instituții precum ANI, părți din justiție și din televiziuni și chiar Curtea Constituțională. Ce nu poate controla PSD sunt milioanele de români corecți care s-au săturat de prețuri crescute doar ca să li se umple lor cutiile de pantofi.

Drumul meu continuă la CEDO, unde nu ajung telefoanele din Kiseleff. Nu mă voi lupta pentru mine, ci pentru votul liber dat de timișoreni.

PS: Vă amintesc că “fapta” mea a fost să semnez o dublură a unui referat deja semnat de fostul primar, în a doua zi de primărie în 2020, pentru un PUZ elaborat în integralitate înainte să ajung primar. Ca să vă dați seama de perversitatea cu care au acționat: după noua lege, actele normative, adică cele destinate tuturor, cum e un PUZ, nu mai pot fi încadrate la conflict de interese. Deci ANI, dacă ar analiza azi semnătura mea din 2020, n-ar mai putea nici cu cea mai răutăcioasă și abuzivă interpretare să constate un conflict de interese. O lege care elimină fapta în viitor dar inventează o nouă sancțiune pentru cei care presupus au comis-o în trecut: bine ați venit în dictatura PSD", a scris Dominic Fritz, liderul USR, pe Facebook.

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