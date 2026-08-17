Mircea Badea: În România s-a întâmplat o monstruozitate. Acest lucru trebuia să declanșeze un taifun / video

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Mircea Badea a reacționat dur după întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu, cu doar câteva zile înaintea unei decizii importante a Curții Constituționale. Jurnalistul a pus sub semnul întrebării discuția dintre cei doi și a cerut explicații publice despre subiectul întâlnirii.

Vineri, președintele Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a avut o întâlnire, în biroul lui Mircea Abrudean, cu premierul demis Ilie Bolojan, chiar înaintea unei decizii cruciale pe legea integrității. Avocatul Toni Neacșu a fost primul care a tras un semnal de alarmă și a cerut explicații publice urgente, acuzând o situație de o gravitate fără precedent.

„Se impun clarificări urgente legate de această întâlnire. Atât din partea dvs cât și a lui Ilie Bolojan! El v-a chemat? Dvs v-ați dus neinvitată? Cu ce scop? Ce ați discutat? Nu este, totuși, vorba de o întâlnire accidentală în piață“, a scris, printre altele, Toni Neacșu.

De asemenea, duminică, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a cerut clarificări publice cu privire la întâlnirea despre care au apărut informații în spațiul public între președinta Curții Constituționale a României și premierul demis Ilie Bolojan.

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Mircea Badea, despre întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu

În cadrul ediției În Gura Presei de la Antena 3 CNN, de duminică seara, Mircea Badea a abordat subiectul întâlnirii dintre premierul demis Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, președintele CCR, cu doar câteva zile înainte de decizia Curții Constituționale pe Legea ANI. Din punctul de vedere al jurnalistului, „în România s-a întâmplat o monstruozitate“.

„E ceva banal să se întâmple monstruozități în România. Doamna Simina Tănăsescu, președintele CCR, s-a întâlnit cu domnul Bolojan în biroul domnului Abrudean. Singura problemă e că urmează să se judece la CCR o speță care privește PNL și care mai privește niște aspecte instituționale de care domnul Bolojan și partidul domniei sale sunt foarte interesați“, a punctat Mircea Badea.

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Mircea Badea: Așa ceva trebuia să declanșeze un taifun în România

Jurnalistul a comparat situația în fapt din prezent cu ce s-ar fi întâmplat în România dacă în locul lui Ilie Bolojan ar fi fost un politician de la Partidul Social Democrat.

În mod normal, așa ceva trebuia să declanșeze un taifun în România. Dacă în locul domnului Bolojan ar fi fost Viorica Dăncilă, Sorin Grindeanu sau Marcel Ciolacu, cred că acum, ONG-urile lui Soros scoteau mulți protestatari în Piața Victoriei. Și pe bună dreptate! Nu s-a întâmplat nimic în România. E o știre la „Și altele“!“, a precizat jurnalistul, cerând clarificări cu privire la subiectul discuției din biroul lui Mircea Abrudean.

„Nu ziceți că e secret, că murim pe loc! Nu mai era hârtie igienică la toaletă și trebuia suplimentat fondul de organizare la CCR? Nu mai era hârtie de imprimantă? Trebuiau înlocuite niște perdele care s-au găurit?“, a întrebat Mircea Badea.

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Mircea Badea cere explicații despre discuția dintre Bolojan și președinta CCR

De asemenea, jurnalistul a explicat și de ce, în opinia sa, Ilie Bolojan „nu a catadicsit să spună nimic“ în legătură cu întâlnirea cu președintele CCR.

„Nu i s-a părut necesar. Și vă spun și de ce, știe că nu o să i se întâmple nimic, nu există consecințe. Dacă ar fi existat consecințe, nu l-ar fi durut în cot. Bolojan nu a zis nimic, pentru că nu pățește nimic tăcând. Doamna Simina Tănăsescu ne spune niște lozinci și că au vorbit de buna organizare și desfășurarea activității. Spuneți, doamnă, ce ați discutat. Să zicem că era Ciolacu! Prieteni, cum ar fi făcut eșafodajul #rezist!“, a conchis Mircea Badea, la emisiunea În Gura Presei de la Antena 3 CNN.

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Răspunsul CCR cu privire la întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu

Întâlnirile preşedintei Curţii Constituţionale a României (CCR) cu reprezentanţi ai autorităţii executive au ca obiect exclusiv aspecte care ţin de buna organizare, administrare şi desfăşurare a activităţii instituţiei, în limitele competenţelor prevăzute de lege, a precizat, duminică, CCR.

Conform sursei citate, funcţia de preşedinte al Curţii Constituţionale presupune, pe lângă atribuţii jurisdicţionale, şi atribuţii administrative, organizatorice şi de reprezentare, prevăzute de art. 9 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.

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„În exercitarea acestor atribuţii, întâlnirile preşedintei Curţii Constituţionale cu reprezentanţi ai autorităţii executive au ca obiect exclusiv aspecte care ţin de buna organizare, administrare şi desfăşurare a activităţii instituţiei, în limitele competenţelor prevăzute de lege”, transmite CCR.

De asemenea, preşedinta Curţii reafirmă „ferm şi categoric” că nicio cauză aflată pe rolul Curţii nu face şi nu poate face obiectul unor discuţii în afara cadrului procedural şi legal în care aceasta urmează să fie soluţionată.

„Totodată, conduita constantă şi publică, precum reperele etice şi profesionale ale preşedintei Curţii Constituţionale, constituie repere suficiente pentru a exclude orice interpretare contrară cu privire la natura şi obiectul demersurilor administrative desfăşurate în exercitarea atribuţiilor funcţiei”, a mai transmis CCR.