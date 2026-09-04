A început Insula Iubirii, sezonul 10! Cine sunt cele cinci cupluri care intră în provocarea celor 21 de zile

Cuplurile sezonului 10, Insula Iubirii. Sursa foto: Antena1

Sezonul 10 din Insula Iubirii începe astăzi, 4 septembrie, la Antena 1. De această dată, formatul vine cu o schimbare importantă în program.

Noul sezon îi aduce în prim-plan pe cei cinci parteneri care au acceptat să-și pună relațiile la încercare, departe unul de celălalt și în compania ispitelor.

Prima ediție poate fi urmărită vineri seară, iar următorul episod este programat pentru sâmbătă, de la 20:00.

Spre deosebire de sezoanele precedente, când emisiunea apărea de trei ori pe săptămână, noul sezon va avea doar două ediții săptămânale, difuzate vinerea și sâmbăta. Fiecare episod are o durată de aproximativ trei ore și jumătate.

Cine a acceptat provocarea

Cele cinci cupluri care au ajuns în acest sezon în Thailanda vin cu povești și motive diferite pentru participare. Unii vor să-și demonstreze loialitatea, alții încearcă să afle dacă relația lor poate trece la următorul nivel.

Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă

Marco Dăscăliuc, în vârstă de 33 de ani, și Bianca Ghiurcă, de 27 de ani, sunt căsătoriți de trei ani, însă povestea lor de iubire durează de aproximativ un deceniu.

Cei doi au împreună și o afacere în Italia și au decis să participe la emisiune la inițiativa Biancăi. Aceasta recunoaște că este o persoană geloasă și vrea să vadă cum va reacționa relația lor atunci când vor apărea tentațiile.

Remi Dobre și Bianca Iotu

O altă relație pusă la încercare este cea dintre Remi Dobre și Bianca Iotu. El are 24 de ani și este creator de conținut, în timp ce Bianca, în vârstă de 36 de ani, lucrează ca instructor de pilates.

Sunt împreună de trei ani și au ales să vină la „Insula Iubirii” pentru a-și clarifica direcția în care se îndreaptă relația.

Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă

Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă formează un cuplu de un an și șapte luni. Amândoi au 31 de ani și locuiesc în Marea Britanie.

Pentru cei doi, participarea la reality-show este, înainte de toate, un test al încrederii. Au intrat în competiție pentru a afla cât de puternică este relația lor și dacă loialitatea fiecăruia rezistă în fața unor situații dificile.

Ionuț Mocăniță și Claudia Ion

Ionuț Mocăniță, în vârstă de 28 de ani, și Claudia Ion, de 25 de ani, sunt împreună de trei ani. El, hairstylist; ea, tehniciană de unghii. Cei doi au venit în emisiune cu o întrebare importantă pentru viitorul lor: sunt pregătiți să facă următorul pas în relație? Pentru ei, experiența de pe insulă ar trebui să ofere răspunsul.

Marcel Andrei și Armina

Ultimul cuplu are o particularitate care îl diferențiază de celelalte. Marcel Andrei, în vârstă de 37 de ani, a mai trecut prin experiența „Insula Iubirii”, însă în trecut a participat în postura de ispită masculină.

Acum, el revine în emisiune alături de soția sa, Armina, în vârstă de 27 de ani. Cei doi sunt căsătoriți de doi ani și locuiesc în Tenerife.

Povestea lor a început online, iar relația a continuat până la căsătorie. De această dată, Marcel nu mai vine pentru a testa relațiile altora, ci pentru a-și pune propria căsnicie în fața provocărilor emisiunii.

21 de zile care pot schimba totul

Toate cele cinci cupluri vor fi separate timp de 21 de zile. În această perioadă, fiecare partener va locui alături de ispitele feminine, respectiv masculine.

Sezonul 10 aduce un mix de figuri noi și persoane care au mai trecut prin experiența emisiunii, atât în rândul femeilor, cât și al bărbaților. Printre ispitele feminine se numără Frankie, Andreea Homescu, Sandra, Andrușca, Daniela Pană, Florina Carafă, Larisa Spătaru, Gabriella Barbu, Oana Rusu și Rebecca Toma, în timp ce tabăra masculină îi include pe Narcis Bujor, Vlad Calomfir (DJ CalVee), Alberto Grecu, George Ivănescu (Jaguarul), Iulian Bogdan, Daniel Chiorean, Eduard Vlădescu, Cătălin Brînză, Dima Roșca și Mirel Gheorghe. Cu personalități și experiențe diferite, aceștia intră în joc într-un moment în care cele cinci cupluri sunt deja pregătite să-și testeze relațiile.