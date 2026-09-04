Negocieri pentru viitorul guvern: Nume-surpriză pe lista lui Nicușor Dan pentru funcția de premier

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Președintele României, Nicușor Dan, ar avea un nume-surpriză pe lista pentru funcția de premier, potrivit surselor Digi 24. Totuși, ar rămâne în joc și varianta Alexandru Nazare.

Președintele Nicușor Dan ar avea pe lista pentru funcția de premier un nume-surpriză, potrivit surselor Digi24. Șeful statului ar lua în calcul să aleagă un candidat independent pentru funcția de prim-ministru dacă negocierile cu partidele politice intră din nou în impas, potrivit sursei citate. Nicușor Dan și-ar dori o persoană care să poată strânge o majoritate parlamentară, să aibă experiență în domeniul economic, dar și o imagine bună în relația cu partenerii externi.

În ultimele zile, președintele ar fi vorbit neoficial cu o parte dintre liderii fostei coaliții, fără ca aceste contacte să fie anunțate public. Informațiile apar în contextul în care săptămâna trecută Nicușor Dan anunțase că la 1 septembrie va avea o nouă consultare cu partidele, dar ulterior nu au mai apărut informații despre acest subiect. Digi 24 susține, citând surse din Administrația Prezidențială că președintele ar fi fost sfătuit să convoace partidele la consultări oficiale, însă nu este clar dacă va face acest lucru sau dacă va anunța direct nominalizarea. Nu este clar nici cine ar putea fi acest candidat independent surpriză despre care se vorbește acum, mai ales că varianta Alexandru Nazare nu ar fi fost exclusă din calcule.

PSD vrea să intre la guvernare, dar nu exclude un alt premier

Reuniți luni, 31 august 2026, la Sinaia, liderii PSD au supus la vot două scenarii majore pentru formarea unei noi majorități: asumarea unui Guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu sau desemnarea unui premier independent într-un executiv construit în jurul social-democraților. Ulterior, s-a anunțat că "Partidul Social Democrat va susține: ⎯ formarea unui guvern minoritar social-democrat, sau ⎯ formarea unui guvern politic construit în jurul PSD, împreună cu acele forțe politice care sunt dispuse să participe responsabil la guvernare. În același timp, Partidul Social Democrat nu va susține nicio formulă de guvernare din care nu face parte".

Întrebat în acest context la Digi 24 dacă PSD ar putea negocia și susține un guvern condus de altcineva decât Sorin Grindeanu, Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD a răspuns: "Sigur, nu excludem acest lucru. Am spus-o, noi am și adoptat o rezoluție în partid sâmbătă. Un guvern în jurul PSD, poate cu un alt prim-ministru, dar, evident, în jurul Partidului Social Democrat. Ce pot să vă asigur este că nu vom vota un guvern din care Partidul Social Democrat, fiind cel mai mare partid, cu cel mai mare număr de voturi în Parlament, să nu participe. Deci vrem să ne asumăm fără doar și poate răspunderea, dar așteptăm nominalizarea acum".

PNL vine cu mai multe condiții pentru a susține un premier desemnat

Și liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a fost întrebat dacă partidul din care face parte va vota un guvern condus de Alexandru Nazare. El a susținut că liberalii au o părere bună despre acesta, însă votul pentru învestirea unui guvern va depinde și de echipa de miniștri și de programul propus. Daniel Fenechiu a mai zis că Nicușor Dan trebuie să aibă consultări oficiale cu partidele înaintea desemnării unui premier. El a amintit și că PNL a adoptat o rezoluție prin care a respins o guvernare împreună cu PSD.

"În momentul în care vorbești despre învestirea unui guvern, ai în vedere trei lucruri. Primul lucru este premierul și cred că nu sunt probleme cu Alex Nazare. Doi, echipa guvernamentală, și aici sunt niște lucruri care trebuie discutate. Și trei, programul de guvernare", a declarat Fenechiu pentru sursa citată.

UDMR spune că ar putea susține un guvern minoritar PSD

Vicepremierul interimar Tánczos Barna declarase zilele trecute că UDMR este deschis compromisurilor pentru formarea unui guvern stabil, dar a exclus o colaborare cu AUR. El a amintit că Siegfried Mureșan este candidatul comun al PNL, USR și UDMR.

"Suntem dispuși să susținem aproape orice combinație între partide, între formațiunile politice, cu excepția variantei în care și AUR face parte din acea majoritate. (...) (Sorin Grindeanu n.r.) e o variantă posibilă, pe lângă varianta Siegfried Mureșan care este ultima propunere pe care am susținut-o și care încă este pe masă - nu a fost refuzată, nu a fost acceptată - și varianta unui guvern care se formează în jurul PNL, teoretic, este posibilă. Acum, depinde...", a declarat Tánczos Barna la Euronews.

Declarațiile lui Barna au venit după ce Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat la începutul săptămânii că "până când președintele Nicușor Dan nu se va decide asupra noului candidat la funcția de prim-ministru, partidul nu va părăsi barca comună în care se află cu PNL și USR alături de Siegfried Mureșan".

Sorin Grindeanu: Avem nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline

Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură în data de 5 mai, astfel că țara noastră stă de 122 de zile cu un Executiv cu puteri limitate. Tot mai mulți lideri politici au avertizat în ultima perioadă că România are nevoie mai mult ca niciodată de un Guvern cu drepturi depline, în contextul în care deja ne confruntăm cu multiple crize, iar situația continuă să se agraveze.

Un astfel de avertisment a fost lansat vineri, 4 septembrie, și de președintele PSD, Sorin Grindeanu. El a spus că economia nu așteaptă partidele să-și termine calculele și e nevoie de un Guvern cu puteri depline, care să vină cu soluții pentru români, mai ales că ultimele date publicate de INS nu sunt deloc îmbucurătoare.

Liderul PSD a atras atenția că vânzările au scăzut cu aproape 6% în primele șapte luni ale anului, iar comparativ cu 2025, "românii au cumpărat tot mai puțin, au tăiat și din lista de alimente".