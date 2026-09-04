Dragoș Pîslaru a aflat de la DC News că România poate recupera o parte din banii din PNRR pierduți pe legea salarizării

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Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat că o parte din cele 770 de milioane de euro pierdute de România pe legea salarizării unitare mai poate fi recuperată, dacă legea se adoptă înainte de luna noiembrie. Anunțul ministrului a venit după ce acest lucru a fost explicat de rectorul SNSPA, Remus Pricopie, într-un interviu la DC News.

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, a declarat că România ar putea primi o parte din cele 770 de milioane de euro din PNRR pierdute ca urmare a eșecului pe legea salarizării unitare. Singura condiție pentru ca Bucureștiul să primească o parte din sumă este ca legea salarizării să fie aprobată înainte de evaluarea finală a Executivului european, din noiembrie. Oficialul a făcut această declarație în cadrul unui interviu la Digi24, joi seară.

„Pentru Cererea 6, în care sunt incluse reforme importante, aș vrea să vă dau o veste care cumva ține de încăpăţânarea, dacă vreţi, pe care eu şi echipa de la MIPE (Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - n.r.) şi Guvernul Bolojan am mai arătat-o şi la pensiile speciale.

Am întrebat Comisia Europeană referitor la legea salarizării, dacă mai este ceva ce putem să facem şi am obținut această clarificare legată de faptul că, dacă legea ar fi aprobată înainte de evaluarea Comisiei Europeane, deci evaluarea finală, în noiembrie, am putea avea un efort pentru recunoaşterea lucrurilor care s-au făcut până pe 31 august“, a declarat Dragoș Pîslaru, joi seară, la Digi24.

Ministrul Dragoș Pîslaru a aflat de la DC News că o parte din bani poate fi recuperată

Dar încăpățânarea de care vorbește Dragoș Pîslaru a venit după ce Remus Pricopie, rector SNSPA și fost ministru al Educației în Guvernul Ponta, a declarat exact același lucru într-un interviu la DC News, marți. El a spus că, deși cele 770 de milioane de euro din PNRR au fost pierdute, fiindcă obiectivul construirii unei legi a salarizării până la 31 august 2026 a fost ratat, asta nu înseamnă că proiectul nu trebuie făcut și susținut în fața Comisiei Europene.

„Noi ne-am dus pe negocieri care se făceau în urmă cu 2 decenii, a început o tensiune pe toate liniile, sunt competiții între sindicate, iar azi nu mai discută nimeni despre legea salarizării. Un premier cu puteri depline și miniștri cu puteri depline pot începe imediat o discuție privind legea salarizării unice, discuții cu Comisia Europeană și dacă o vom avea până la 15 octombrie, de exemplu, poți merge la Bruxelles și le dai ce au cerut, adică o fotografie predictibilă. Asta ne-ar ajuta inclusiv la recuperarea unei părți din acei bani“, a declarat la DC News Remus Pricopie.

În plus, rectorul SNSPA a amintit și de o situație asemănătoare din urmă cu mai bine de 10 ani, atunci când Victor Ponta, în calitate de prim-ministru, a reușit să recupereze o parte din fondurile ciclului financiar 2007 - 2013, chiar dacă acesta se terminase.

„S-a mai întâmplat acest lucru. Victor Ponta și Corina Crețu, după încheierea ciclului financiar 2007 - 2013 au reușit să recupereze fonduri. Unele investiții făcute 100% de primăriile din România au fost parțial decontate de către Comisia Europeană. A fost un proces de negociere. Azi, dacă România ar avea un premier, ar putea să înceapă aceste discuții“, a conchis prof. univ. dr. Remus Pricopie.