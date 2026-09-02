George Simion, către Nicușor Dan: AUR nu e PNL. România are nevoie de o majoritate stabilă și de un guvern pe patru ani

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George Simion avertizează că AUR nu votează niciun Guvern din care nu face parte și critică numele de premier vehiculate până în prezent, despre care spune că nu au fost pronunțate la consultările cu Nicușor Dan.

Președintele AUR, George Simion, a susținut miercuri o conferință de presă, tranmisă pe pagina sa de Facebook, în care i-a transmis președintelui Nicușor Dan să nu mai încerce să intervină în viața partidelor. De asemenea, Simion a punctat faptul că „nu va fi instalat niciun guvern cu voturile AUR, fără ca AUR să participe la această guvernare“.

„Îl avertizăm pe Nicușor Dan că AUR nu e PNL și depășește cu mult cadrul constituțional încercând să intervină în viața partidelor”, a spus George Simion.

Acesta a mai precizat că în România este „nevoie de o majoritate stabilă și de un guvern pe următorii patru ani“.

„Nicușor Dan jignește un număr important din cetățenii României“

Liderul AUR a mai explicat și faptul că toate numele anunțate pentru funcția de premier nu au fost pronunțate la consultările de la Palatul Cotroceni.

„Nu e nicio diferență între guvernul demis de noi, guvernul Bolojan, și un guvern surogat“, a spus George Simion, adăugând că Nicușor Dan „în continuare exclude AUR și jignește un număr important din cetățenii României“.

„La consultările informale de până acum numele vehiculate pentru poziția de premier nu au fost pronunțate de participanții la consultări. Niciun partid nu s-a dus acolo pronunțând numele Eugen Tomac, Adrian Veștea, Alexandru Nazare. Deși am obosit, trebuie să ne întoarcem la urne“, a zis George Simion.