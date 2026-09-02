Sorin Grindeanu acuză PNL și USR că blochează România pentru funcții, bani și putere: Țara are nevoie de un Guvern

Sorin Grindeanu, liderul PSD

Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, atacă dur PNL și USR după ce cele două formațiuni au anunțat boicotarea ședinței Camerei Deputaților din cauza pierderii unor funcții în conducerea Parlamentului. El acuză cele două formațiuni de lipsă de responsabilitate și dublu standard. De asemenea, subliniază că în timp ce românii așteaptă investirea unui nou Guvern de mai bine de patru luni, PNL și USR blochează activitatea legislativă doar pentru bani, putere și posturi.

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, acuză, într-o postare pe Facebook, PNL și USR că plâng după funcții, bani și putere în timp ce România nu are guvern de patru luni. Liderul social-democrat amintește și de boicotul celor două partide din Camera Deputaților, anunțat azi dimineață.

„România nu are un Guvern. PNL și USR au însă alte urgențe: funcțiile, banii și puterea.

Au pierdut câte un post în conducerea Camerei Deputaților și au declanșat circul: boicot, acuzații, alianțe inventate peste noapte și, brusc, democrația este pusă în pericol. Totul pentru două funcții.

PSD a pierdut, la rândul său, o funcție în conducerea Senatului. Nu a blocat Parlamentul și nu a inventat o criză politică pentru un post în minus.

Dar, PNL și USR ne-au obișnuit deja cu minciuna ridicată la rang de argument, dublul standard transformat în principiu și lipsa de responsabilitate prezentată drept reformă. Regulile sunt bune cât timp le convin. Când rezultatul nu le mai convine este în pericol chiar democrația!

Dacă tot vorbesc despre alianțe, despre care alianță vorbesc? Despre cea cu partidul din mila căruia domnul Bolojan își prelungește abuziv șederea în scaunul de premier, după ce Guvernul său a fost demis de Parlament?

PNL și USR își plâng funcțiile, în timp ce românii așteaptă un Guvern.

PSD își dorește să formeze o majoritate parlamentară pentru a da României un Guvern.

Fiecare luptă pentru ce îl preocupă!“, scris Sorin Grindeanu într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.