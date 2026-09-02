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Sorin Grindeanu acuză PNL și USR că blochează România pentru funcții, bani și putere: Țara are nevoie de un Guvern

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 02 Sep 2026
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Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu, liderul PSD

Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, atacă dur PNL și USR după ce cele două formațiuni au anunțat boicotarea ședinței Camerei Deputaților din cauza pierderii unor funcții în conducerea Parlamentului. El acuză cele două formațiuni de lipsă de responsabilitate și dublu standard. De asemenea, subliniază că în timp ce românii așteaptă investirea unui nou Guvern de mai bine de patru luni, PNL și USR blochează activitatea legislativă doar pentru bani, putere și posturi.

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, acuză, într-o postare pe Facebook, PNL și USR că plâng după funcții, bani și putere în timp ce România nu are guvern de patru luni. Liderul social-democrat amintește și de boicotul celor două partide din Camera Deputaților, anunțat azi dimineață.

„România nu are un Guvern. PNL și USR au însă alte urgențe: funcțiile, banii și puterea.

Au pierdut câte un post în conducerea Camerei Deputaților și au declanșat circul: boicot, acuzații, alianțe inventate peste noapte și, brusc, democrația este pusă în pericol. Totul pentru două funcții.

PSD a pierdut, la rândul său, o funcție în conducerea Senatului. Nu a blocat Parlamentul și nu a inventat o criză politică pentru un post în minus.

Dar, PNL și USR ne-au obișnuit deja cu minciuna ridicată la rang de argument, dublul standard transformat în principiu și lipsa de responsabilitate prezentată drept reformă. Regulile sunt bune cât timp le convin. Când rezultatul nu le mai convine este în pericol chiar democrația!

Dacă tot vorbesc despre alianțe, despre care alianță vorbesc? Despre cea cu partidul din mila căruia domnul Bolojan își prelungește abuziv șederea în scaunul de premier, după ce Guvernul său a fost demis de Parlament?

PNL și USR își plâng funcțiile, în timp ce românii așteaptă un Guvern. 

PSD își dorește să formeze o majoritate parlamentară pentru a da României un Guvern.

Fiecare luptă pentru ce îl preocupă!“, scris Sorin Grindeanu într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

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Comentarii (3)

Stefan   •   02 Septembrie 2026   •   16:02

Voi astia de la PSD faceti odata guvern cu AUR si terminati balamucul asta, ca ne am saturat. Nu va mai milogiciti de PNL , UDMR si alte naparci si treceti la treaba. Tara arde, este la pamanat , ati distruso , macar acum in al 100 ceas , trezitiva . Nicusor sa numeasca odata premierul , ca intra in atributile lui si restul este treaba premierului desemnat daca face majoritate sau nu. Se vede clar ca presedintele nu cunoaste nici constitutia si nici ce atributii are. Poate i le spune cineva, ptr consilierii lui sunt afoni in toate. Oameni buni am ajuns de rasul lumii, trezitiva. Iar PNL , USR si UDMR sa dea bunul Dumnezeu la viitoarele alegeri sa faca 3-4% sa i numai vedem in parlament. Mult rau au facut tarii. Poate ii intreaba procurorii de sanatate, ca sigur le gaseste f multe boli.

John   •   02 Septembrie 2026   •   15:40

Dar cine IL opreste pe Gribndeanu sa isi faca guvern(de pe locul 1) si sa faca treaba srrioasa asa cum vrea. Sau nu vede cine? Nu vede bine?
Ii doresc success si ceilalti vor pleca de la P. Victoria. Hai Grindene fii curajos!

Geo   •   02 Septembrie 2026   •   14:49

Nu că PSD ar fi vreo lumină dar, PNL și USR nu trebuie să mai ajungă la guvernare(PNL cu actuala conducere iar USR, niciodată), cel puțin în următorii 20 de ani. De ce or avea pretenții la funcții partidele de pe locurile 3 și 4 , nimeni nu înțelege, însă la tupeul lor și faptul ca PSD și AUR le-a permis să conducă țara spre dezastru’. Să sperăm ca ăsta a fost ultimul lor cântec de sirenă.

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