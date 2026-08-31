Predoiu prezintă bilanțul MAI după o vară cu drone, incendii și festivaluri

Sursa foto: Facebook Poliția Română

Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a prezentat bilanțul activității MAI din luna august 2026, evidențiind mobilizarea a zeci de mii de polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră.

Predoiu: „August a fost pentru MAI o lună de activități intense”. Dronele militare, printre principalele amenințări

"Luna august, de regulă consacrată concediilor de către mulți dintre cetățenii noștri, a fost pentru MAI o lună de activități intense.

Am avut zilnic în acțiune, în stradă, alături de cetățeni, zeci de mii de polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră, pompieri precum și colegi din alte structuri.

Particularitatea acestei luni august din 2026 a constituit-o intervențiile repetate pentru protejarea cetățenilor ca urmare a riscurilor prezentate de dronele eșuate la malul mării sau căzute în interiorul teritoriului național, precum și multitudinea incendiilor de pădure din vestul țării.

Deși aceste drone militare au caracterul unei amenințări militare, structurile MAI au participat activ în acțiuni de cooperare instituțională în protejarea cetățenilor și comunităților în fața pericolelor derivate de prezența lor pe mare, la malul mării sau în interiorul teritoriului național.

Forțele MAI, Garda de Coasta, dar și alte structuri au intervenit, în cooperare cu colegii din SRI, MApN și servicii ale autorităților locale pentru protejarea cetățenilor și comunităților.

Am acționat recent, de asemenea pentru salvarea de pe mare a marinarilor naufragiați în urma scufundării unui vas comercial", a declarat Cătălin Predoiu.

Predoiu, despre traficul de droguri

"Tot în luna august, am înregistrat încă un succes important în combaterea traficului de droguri.

MAI prin structurile antidrog ale Poliției Române, în cooperare instituțională cu alte structuri MAI și parteneri internaționali, au destructurat o importantă rețea de traficanți, capturând în același timp aproape 2 tone de droguri de risc și de mare risc.

De asemenea, o alta operațiune de succes a fost participarea pompierilor români la gestionarea simultană a incendiilor din vestul țării, precum și la misiuni externe în Franța, Grecia și Serbia.

Jandarmii și polițiștii au făcut posibilă desfășurarea în siguranță a zeci de festivaluri la care au participat cumulat milioane de cetățeni români.

Poliția de frontiera a păstrat în continuare frontiera sigură în fata amenințărilor civile, cele care se află în competența sa și a Gărzii de Coastă, în principal migranți și orice formă de trafic ilegal.

Adresez mulțumiri și felicitări tuturor celor care au participat la acțiunile desfășurate pe parcursul lunii august, ca și pe durata întregului sezon estival în cadrul Programului de Acțiuni Litoral 2026, miilor de colegi din toate armele implicați în asigurarea ordinii și siguranței publice pe durata verii în cadrul miilor de acțiuni, intervenții și operațiuni încheiate cu succes.

Cu provocări din ce în ce mai multe și mai serioase, cu activități civice din ce în ce mai complexe, festivaluri și mari festivaluri, drone, acțiuni de combatere a criminalității în general, MAI și-a îndeplinit misiunile cu succes.

Continuăm în aceeași parametri de atenție, concentrare și intensitate să protejăm cetățenii și comunitățile", a mai spus Cătălin Predoiu.