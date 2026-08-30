Planul lui Nicușor Dan pentru Guvern. UDMR a spus pe cine votează premier

Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

În timp ce mulți ne facem planuri ”de luni”, președintele Nicușor Dan o face ”de marți”. Astfel că, la 1 septembrie, acesta începe negocierile pentru noul Guvern.

UDMR a spus deja pe cine votează premier, doar pentru a debloca criza guvernamentală în care ne aflăm.

PSD ia decizia în mare ședință la Sinaia, PNL reia discuțiile din același punct

PSD ia decizia la Sinaia, unde va fi aglomerat luni. Toți parlamentarii PSD și liderii partidului din întreaga țară se vor strânge la un hotel de patru stele din oraș. ”Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat se reunește luni, 31 august 2026, ora 11:00, la Sinaia, și va fi urmat de o conferință de presă. Iar începând cu ora 15.00 va avea loc reuniunea Grupurilor Parlamentare ale PSD”, la Hotel Mara, arată anunțul oficial al partidului.

PNL reia discuțiile de unde le-a lăsat. În urmă cu două zile, premierul Ilie Bolojan declara: ”Partidul Național Liberal are o decizie luată anterior, și anume de a-l propune pe Siegfried Mureșan ca premier împreună cu USR și UDMR. Nu am luat o altă decizie de atunci, pentru că nu au mai fost consultări oficiale”.

În ceea ce privește USR-ul, putem reda doar un mesaj al liderului partidului, Dominic Fritz, profund afectat de pierderea mandatului de primar, după ce președintele Nicușor Dan a promulgat legea ANI, care a scris, într-o notă ironică, pe contul său de Facebook: ”Bună dimineața, tot nu votăm un guvern PSD”.

Nicușor Dan vrea să desemneze un premier până în 6 septembrie

Președintele Nicușor Dan a declarat, recent, că ar fi fost bine să avem un Guvern Tomac de acum 3-4 luni, argumentând că nu putea face multiple desemnări care să pice în Parlament, mai ales în contextul agențiilor de rating care au luat decizii, recent, privind situașia României: ”Ar fi fost tare nefericit ca ştirile din presa globală să fie "al treilea Guvern nu a fost investit în România", sau al patrulea. Ăsta a fost motivul pentru care în lunile iulie-august, în afară de discuţiile permanente cu partidele politice, nu am făcut o desemnare” a argumentat președintele. Acum, consideră că este o urgență să avem un Guvern care să fie stabil. Unele surse susțin că președintele vrea să desemneze un premier în săptămâna următoare, ca-n săptămâna 7 - 11 septembrie să-l avem și votat - sau măcar până la sfârșitul lunii septembrie.

UDMR votează orice propune președintele, iar întrebarea momentului este: Are Grindeanu acum majoritate?

În același timp, să nu uităm că Sorin Grindeanu, președintele PSD, anunța că are deja parafate înțelegeri cu două grupuri parlamentare, chiar dacă nu avea voturile necesare pentru a fi premier, dar susținea că tinde spre asta: ”Am semnat acorduri cu două grupuri parlamentare”. Sorin Grindeanu, la un pas să dea următorul Guvern: ”La limită”



Acum, conform Adevărul, ar avea și voturile UDMR. ”Președintele trebuie să rezolve această criză politică, așadar așteptăm nominalizarea de la Cotroceni. Noi suntem de părere că țara are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline, prin urmare suntem dispuși să votăm și pentru un premier de dreapta, și pentru un premier de la PSD. Să vedem ce plan are Nicușor Dan” a spus un parlamentar al UDMR pentru sursa citată.

Condiția UDMR ar fi ca viitorul guvern să fie format din miniștri cu carnet de partid, nu din tehnocrați, chiar dacă nu se opune unui premier apolitic.

În spațiul public se mai conturează două variante de premier:

politic: Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan

tehnocrat: Radu Burnete sau Alexandru Nazare

Altă variantă ar fi... prima variantă, respectiv Eugen Tomac, pe care, vedem, președintele țării îl regretă.

Alegerile anticipate nu mai sunt o mare sperietoare

După ce USR a susținut, prin toate canalele, că ar trebui să fie luată serios în considerare varianta alegerilor anticipate, și Ilie Bolojan spunea, pentru Cotidianul, că, dacă nu reușim să trecem de acest blocaj guvernamental, varianta constituțională ar fi fix aceasta, respectiv organizarea alegerilor anticipate: