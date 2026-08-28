Când a vorbit Bolojan ultima dată cu Grindeanu

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Ilie Bolojan a explicat ce a discutat ultima dată cu Sorin Grindeanu.

Ilie Bolojan îşi reafirmă ideea că PNL nu va participa într-un Guvern alături de PSD, dar menţionează şi că a încercat mereu să aibă o legătură civilizată cu toţi reprezentanţii altor partide politice.

Întrebat dacă vorbeşte vreodată cu Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan a spus că "da, am încercat inclusiv să îl conving pe legea salarizării. Caut să am o legătură, în condiţii nu foarte comode, cu toţi decidenţii politici. Prin fişa postului, sunt pus în situaţia să discut cu oamenii. Eu sunt un om care, cum să spun, nu vă pot face praf astăzi pe dumneavoastră şi peste 3 ore să ne întâlnim ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic. E o formă de politică pe care nu am susţinut-o niciodată, de când sunt activ, de 20 de ani. Şi am căutat întotdeauna să am o relaţie civilizată cu toţi cei care sunt în politică, care reprezintă grupuri parlamentare, care reprezintă partide politice, inclusiv cu domnul Grindeanu".

Săptămâna aceasta, Sorin Grindeanu îl critica pe Ilie Bolojan tocmai pe tema legii salarizării

"Domnul Bolojan spune că interesul țării este mai presus de orice altă discuție. Aici suntem de acord. Dar interesul României nu poate fi separat de interesul cetățenilor. Profesorii, medicii, angajații care țin în mișcare tot ce înseamnă serviciile publice sunt o prioritate. Ei sunt parte din interesul României.

De aceea, PNRR nu poate fi folosit ca argument pentru a cere Parlamentului să voteze ORICE lege, indiferent cum este făcută și ce efecte produce. Guvernul avea o obligație foarte simplă: să facă o lege bună, echitabilă și care să fie acceptată de societate. A fost incapabil să o facă, iar acum încearcă să transforme propria incompetență într-o vină exclusivă a altora.

Forma legii nu are un minim consens între ministerele din Guvern, nu este susținută de marile confederații sindicale, încalcă acordul convenit de partide la Palatul Cotroceni și nemulțumește inclusiv Comisia Europeană!

Explicația este simplă. Suntem în fața aceluiași tipar pe care l-am văzut pe tot parcursul guvernării domnului Bolojan: nu există dialog și povara este pusă pe umerii oamenilor.

De fiecare dată există o explicație pentru care oamenii trebuie să mai piardă ceva. Ba este reforma, ba deficitul, ba un jalon. Explicațiile se schimbă. Nota de plată o plătesc românii.

Noi nu contestăm nevoia de reformă. Contestăm ideea că reforma trebuie făcută de fiecare dată pe spatele oamenilor.

Vrem banii europeni. Vrem jalonul îndeplinit. Vrem o lege a salarizării care să repare inechitățile. Dar vrem o lege bună.

Pentru români se fac reformele, nu împotriva lor, dle Bolojan!", a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.