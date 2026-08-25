Gabriela Firea reacţionează, după ce PPE şi Renew au cerut Comisiei Europene suspendarea fondurilor PNRR României

Gabriela Firea, europarlamentar român. Foto: Crișan Andreescu

Liderii europeni ai PPE şi Renew Europe au cerut, într-o scrisoare, Comisiei Europene să suspende fondurile PNRR României din cauza amendamentului Fritz din legea integrităţii. Europarlamentarul Gabriela Firea a reacţionat.

Gabriela Firea spune că, după ce Dominic Fritz a fost dovedit în conflict de interese, "menţinerea în funcţie nu înseamnă stat de drept". Conform acesteia, CCR a dat deja acordul pe amendamentul respectiv, care nu îl vizează doar pe primarul Timişoarei. Ba mai mult, Gabriela Firea atrage atenţia asupra unui lucru interesant: parlamentarii PNL, partid care face parte din PPE la nivel european, au votat legea ANI.

"România vrea și poate să-și facă singură ordine în propria „ogradă”. Și nici nu-și negociază statul de drept cu partenerii externi !

Cererea de blocare a celor 770 de milioane de euro din PNRR, transmisă de liderii europeni ai RENEW și PPE, este rezultatul direct al intoxicărilor și minciunilor USR la nivel european. Asistăm la acțiunile unui partid dispus să-și saboteze propria țară la Bruxelles doar pentru a-și proteja un lider prins în conflict de interese, cu o decizie definitivă a instanței.

Statul de drept înseamnă aplicarea legii pentru toți.

Menținerea în funcție ale unui primar dovedit că a fost în conflict de interese, în disprețul deciziilor definitive ale Justiției, nu înseamnă stat de drept. Dominic Fritz a fost condamnat de două instanțe pentru conflict de interese, conform unei legislații naționale aflate în vigoare de mulți ani.

Legea ANI a fost analizată de CCR și este în deplin acord cu Constituția. Această lege nu îl vizează doar pe liderul USR, aceasta fiind o minciună prin care politicienii români i-au manipulat pe liderii europeni. Alți 47 de aleși locali vor rămâne fără mandat din motive de incompatibilitate sau conflict de interese.

Interesant este că parlamentarii PNL au votat Legea ANI. În calitatea lor de membri PPE, liberalii au obligația să iasă public, să spună adevărul și să demonteze această mistificare. România a îndeplinit corect acel jalon PNRR, iar legea servește statului de drept prin consolidarea integrității. Tăcerea PNL ar însemna dezicerea de propriul vot și o complicitate cu USR, în dauna țării și a banilor care ni se cuvin pe drept.

PSD consideră demersul de la nivel european drept o presiune politică injustă, determinată pur și simplu de necunoașterea și ignorarea faptelor reale. PSD rămâne consecvent: la votul final din Senat, vom susține varianta Legii ANI exact în acord cu opinia judecătorilor Curții Constituționale", a scris Gabriela Firea.

Ce conţine scrisoarea

Comisia Europeană este îndemnată să blocheze fondurile din PNRR pentru România din cauza "amendamentului Fritz". Solicitarea vine din partea grupului politic de centru-dreapta Partidul Popular European (PPE) și din partea liberalilor de la Renew Europe. Potrivit unei scrisori publicate de Politico, aceștia îi solicită președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să rețină 770 de milioane de euro din fondurile UE destinate României din PNRR, "din cauza încălcărilor statului de drept".

Prin intermediul acestei scrisori, președintele PPE, Manfred Weber, și lidera grupului Renew, Valérie Hayer, îi cer Ursulei von der Leyen "să clarifice fără echivoc" că banii — parte din PNRR, fondul de redresare post-pandemic al UE — nu vor fi acordați decât dacă Bucureștiul renunță la planurile de modificare a Legii ANI, care ar putea duce la interzicerea exercitării funcției de primar al Timișoarei de către liderul USR, Dominic Fritz.

"Banii contribuabililor europeni nu trebuie să devină niciodată un cec în alb pentru jocuri de putere politică", a declarat Valérie Hayer pentru Politco.

Manfred Weber a adăugat că "dacă legislația este concepută pentru a elimina un adversar politic, iar fondurile UE sunt folosite ca pârghie pentru a o impune, aceasta nu mai este doar politică — este o problemă legată de statul de drept".