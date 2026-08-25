Șansele unui nou Guvern în septembrie, tot mai mari. Daniel Zamfir: El va fi premierul desemnat, am mare încredere

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. Foto: captură video DC NEWS

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, s-a declarat încrezător că vom avea un nou guvern la începutul lui septembrie și a spus și cine ar putea fi premierul desemnat de președintele Nicușor Dan.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a fost invitat la interviurile DC NEWS, acolo unde a vorbit și despre criza politică, în contextul în care de 112 zile avem un guvern interimar, cu puteri limitate. Deși în ultimele luni, negocierile pentru un nou Executiv au intrat în impas, pare că în curând partidele vor avea noi discuții.

Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, a declarat, luni seară, că este "absolut convins" că șeful statului va desemna în luna septembrie un nou premier, după noi negocieri cu partidele politice. Și Sorin Grindeanu a spus, tot luni, că după 1 septembrie în mod sigur se va intra în calendarul pentru desemnarea unui prim-ministru.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, s-a arătat încrezător că așa se va întâmpla și a spus și cine ar putea fi prim-ministrul desemnat de președintele României.

"Eu cred, nu am niciun motiv să nu cred, l-am auzit și pe Eugen Tomac zilele trecute când spunea că are certitudinea că la începutul lui septembrie președintele va nominaliza un premier. Dacă Tomac are certitudinea, Tomac fiind consilierul lui Nicușor Dan, eu cred că se va întâmpla. Și nu am motive să mă îndoiesc că acel premier desemnat va fi Sorin Grindeanu și de asemenea am mare încredere că vom forma un guvern și vom discuta atunci pe măsurile pe care le-a luat guvernul acesta (Guvernul Bolojan n.r.)", a declarat Daniel Zamfir la interviurile DC NEWS.

Întrebat de unde va strânge PSD cele 233 de voturi necesare pentru Sorin Grindeanu, Daniel Zamfir a spus: "Haideți să îl nominalizeze și eu am mare încredere că vom strânge 233 de semnături ca să instalăm un guvern".

Potrivit lui Zamfir, Guvernul Bolojan nu mai are nicio legitimitate.

"Bolojan, premierul demis, nu are nicio legitimitate. (...) Oamenii ăștia nu mai au legitimitatea să decidă viitorul României", a mai spus Daniel Zamfir.

"Eu îmi doresc ca președintele României să nominalizeze cât mai repede un prim-ministru", a mai subliniat el în cadrul interviului.

Daniel Zamfir, despre relația PSD cu AUR

"De ce nu coabițați cu AUR?", a fost întrebarea unui cititor DC NEWS pentru Daniel Zamfir, citită de jurnalista Anca Murgoci.

"Pe mine nu cred că m-ați auzit vreodată vorbind despre un partid că este un partid extremist și că punem linie roșie. Toți ăștia care au tot tras linii roșii, atunci când interesele sunt comune votează împreună. Așadar, ăștia care trăgeau linii roșii, cordon sanitar împotriva AUR, uite cum votează cu AUR, uite cum își iau extremiștii de la SOS ai lui Șoșoacă și îi pun șefi de organizații la PNL. Ați mai pomenit așa ceva? Îl iau pe ăla de la SOS și îl pun șef de organizație de la PNL, doi, nu unul. Nu mai avem aia cu cordonul sanitar, asta e o poveste", a răspuns Daniel Zamfir.

"Ăștia de la AUR, jos pălăria, sunt în ECR. Nu e grup extremist", a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

"Nu este extremist. E Meloni în primul rând. Dacă și Meloni a ajuns o persoană nefregventabilă în Europa, eu nu știu ce să mai zic. Noi nu putem discuta că un grup care este în grupul lui Meloni este nefrecventabil în România. Sunt ipocriți cei care trag cordoane roșii și nu înțeleg realitatea pe care o trăim acum. Aici este vorba despre cum se discută cu toată lumea și despre felul în care se respectă niște angajamente", a mai spus Daniel Zamfir.

Sorin Grindeanu: După 1 septembrie, se va intra în calendarul pentru desemnarea unui prim-ministru

Precizăm că și președintele PSD, Sorin Grindeanu a declarat, luni, că după 1 septembrie, odată cu începerea sesiunii ordinare a Parlamentului, în mod sigur se va intra în calendarul pentru desemnarea unui prim-ministru, subliniind că România are nevoie de un nou guvern cu puteri depline.

"După toate aceste sesiuni extraordinare ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, în mod evident, după 1 septembrie, odată cu începerea sesiunii ordinare, sigur se va intra în acel calendar de care tot vorbeam pentru desemnarea unui prim-ministru. România are nevoie de un nou Guvern, un Guvern cu puteri depline. Și da, cred că săptămâna viitoare, odată cu începerea, așa cum am spus, a Parlamentului, ar trebui să intrăm în acest calendar", a declarat liderul PSD, luni, 24 august.

VEZI ȘI: Legea salarizării, aproape imposibil să mai fie adoptată. Grindeanu anunță pierderea banilor din PNRR