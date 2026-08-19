Raluca Turcan propune amânarea noilor modalități de admitere la liceu: Lucrurile bune nu se fac în grabă. Ce prevede proiectul

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Raluca Turcan, deputată PNL, a anunțat că va depune un proiect legislativ prin care schimbările privind admiterea la liceu și Evaluarea Națională să nu fie aplicate imediat. Noile reguli ar urma să intre în vigoare pentru elevii care încep clasa a V-a în anul școlar 2026-2027.

„Admiterea la liceu și evaluarea națională a elevilor la finalul clasei a VIII-a pot să fie procese mult mai bune și mai corecte decât cele din prezent. Altfel, nu se justifică o schimbare!

Pentru că lucrurile bune nu se fac în grabă, depun o propunere legislativă, prin care noile modalități de admitere la liceu și de testare a performanțelor elevilor la finalul clasei a VIII-a să intre în vigoare începând cu generaţia de elevi înscrişi în clasa a V-a în anul şcolar 2026-2027”, a scris Raluca Turcan pe pagina de Facebook.

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„Soluția cea mai bună vine dintr-o dezbatere publică”

Deputata PNL consideră că schimbările care vizează admiterea la liceu și Evaluarea Națională trebuie pregătite printr-o dezbatere amplă, la care să participe părinți, profesori, elevi, experți și autorități.

Potrivit acesteia, scopul ar fi identificarea unor soluții care să crească performanța școlară și să reducă abandonul școlar.

„În perioada următoare, asociațiile de părinți, de profesori, de elevi, experți în educație și autorități publice centrale vor avea dificila sarcină de a identifica cele mai bune modalități pentru a aduce cu adevărat performanță în școală și pentru a combate flagelul abandonului școlar, care este cel mai pronunțat în jurul clasei a VIII-a.

Soluția cea mai bună vine dintr-o dezbatere publică cât mai largă și aplicată.

Îmi exprim speranța ca actuala conducere a Camerei Deputaților să pună acest proiect pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de săptămâna viitoare, pentru că nu este un proiect cu miză politică, dar este un proiect cu o miză uriașă pentru viitorul generațiilor viitoare”, a scris Raluca Turcan pe pagina de Facebook.

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Proiectul metodologiei de organizare a repartizării şi admiterii la liceu în anul 2027



Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat în consultare publică proiectul Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a repartizării şi a admiterii în învăţământul liceal, precum şi propunerea de calendar cuprinzând activităţile specifice.

Conform prevederilor Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare, după absolvirea învăţământului gimnazial elevii susţin evaluarea naţională, obligatorie. Unităţile de învăţământ liceal pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a pentru anumite specializări sau pentru toate specializările, pentru maximum 50% din numărul de locuri atribuite prin planul de şcolarizare, raportat la numărul de formaţiuni de studiu, după susţinerea de către elevi a evaluării naţionale. Subiectele pentru probele de admitere sunt unice, elaborate la nivel naţional, de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare.

În proiectul supus consultării publice, perioada propusă pentru desfăşurarea probelor evaluării naţionale este 22 - 25 iunie 2027, afişarea rezultatelor finale fiind programată pe 7 iulie.

Unităţile de învăţământ liceal pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a, după susţinerea de către elevi a evaluării naţionale.

Unităţile de învăţământ liceal tehnologic şi tehnologic dual pot organiza, înainte de începerea repartizării computerizate, probe suplimentare de admitere.

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Probele de admitere

În conformitate cu prevederile Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 cu completările şi modificările ulterioare, probele de admitere sunt:

* probe de aptitudini, pentru admiterea în învăţământul vocaţional (existente şi în prezent);

* probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, pentru clasele cu regim de predare bilingv (existente şi în prezent);

* probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă pentru clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale (existente şi în prezent);

* probe suplimentare de admitere pentru admiterea în învăţământul liceal tehnologic şi tehnologic dual (element de noutate);

* probe de admitere administrate la nivelul unităţii de învăţământ liceal în cadrul concursului de admitere (element de noutate).

La probele concursului de admitere pot participa elevii care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la fiecare probă a Evaluării Naţionale, stabilită după soluţionarea contestaţiilor. Concursul de admitere constă în administrarea a două probe, stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, care vizează discipline aferente profilului/specializării. Subiectele pentru probele de admitere sunt unice, elaborate la nivel naţional, de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare.

În proiectul de calendar lansat în consultare publică înscrierea la probele de admitere administrate la nivelul unităţii de învăţământ liceal este programată pe 8 iulie (după afişarea rezultatelor la evaluarea naţională, programată în 7 iulie); desfăşurarea probelor este programată pe 9 şi 12 iulie; comunicarea rezultatelor finale este programată pe 15 iulie.

Pentru absolvenţii de gimnaziu care nu participă la aceste probe înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământ cu frecvenţă zi, se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau perechile de calificări de nivel 3 sau nivel 4 din domeniul de pregătire de bază.