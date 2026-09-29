Bogdan Ivan îl acuză pe Ilie Bolojan de „sabotaj economic“ în cazul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești / video

Ilie Bolojan / Agerpres

Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, îl acuză pe premierul demis Ilie Bolojan că a făcut un „sabotaj economic“ prin respingerea proiectului reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești, care ar fi adus României 330 de megawați putere instalată.

Într-un dialog la interviurile DC News cu analistul politic Bogdan Chirieac, fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a vorbit despre reactoarele modulare mici (SMR) care ar urma să fie construite la Doicești cu finanțare din partea U.S. EXIM Bank.

„De ce a blocat domnul Ilie Bolojan reactoarele modulare mici (SMR), propuse de NuScale Power în Statele Unite ale Americii?“, a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac.

„Cât eram în Guvern, era circumspect (n.r. Ilie Boloajn) pe acest subiect. Eu văd rea-credință pe această temă!“, a precizat fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan.

Acesta a precizat că reactoarele modulare mici (SMR) sunt „niște reactoare ce funcționează de 30-40 de ani pe submarinele nucleare americane și care produc energie sigură“.

„România a fost prima țară din Europa care a primit aprobarea pentru un astfel de proiect, am dat decizia finală de investiții în luna februarie din acest an“, a punctat Bogdan Ivan.

Ulterior, în luna mai, premierul demis Ilie Bolojan a anunțat că a informat Ambasada Statelor Unite ale Americii de la București cu privire la problemele legate de reactoarele modulare mici de la Doicești.

Foto: Crișan Andreescu

Bogdan Ivan: „E sabotaj economic!“

Fostul ministru a explicat cum proiectul a fost început de miniștri ai Energiei de la Partidul Național Liberal, iar în acest an a fost blocat de premierul Ilie Bolojan, din același partid.

E un proiect pornit și promovat din 2021 tot de colegi ai domnului Ilie Bolojan în calitate de miniștri ai Energiei. Acest proiect ar aduce undeva la 330 de megawați putere instalată, iar odată implementat, România nu mai trebuia să fie dependentă de importul de energie în cinci ani.

Ceea ce nu pot să înțeleg e cum atunci când ai finanțarea pentru niște proiecte energetice foarte mari, asigurată din SUA, spui că proiectul nu e bun, în timp ce acea instituție financiară pune bani în proiect și își asumă tot riscul. E sabotaj economic“, a punctat Bogdan Ivan.

Reamintim, de asemenea, că europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu a cerut ca UE să finanțeze construcția de reactoare nucleare, nu doar cercetarea de laborator și a vorbit despre faptul că România face deja parte dintr-un consorțiu internațional de elită pentru dezvoltarea Reactoarelor Nucleare Modulare Mici (SMRs).