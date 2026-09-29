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Bogdan Ivan îl acuză pe Ilie Bolojan de „sabotaj economic“ în cazul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești / video

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Ilie Bolojan / Agerpres
Ilie Bolojan / Agerpres

Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, îl acuză pe premierul demis Ilie Bolojan că a făcut un „sabotaj economic“ prin respingerea proiectului reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești, care ar fi adus României 330 de megawați putere instalată.

Într-un dialog la interviurile DC News cu analistul politic Bogdan Chirieac, fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a vorbit despre reactoarele modulare mici (SMR) care ar urma să fie construite la Doicești cu finanțare din partea U.S. EXIM Bank.

„De ce a blocat domnul Ilie Bolojan reactoarele modulare mici (SMR), propuse de NuScale Power în Statele Unite ale Americii?“, a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac.

„Cât eram în Guvern, era circumspect (n.r. Ilie Boloajn) pe acest subiect. Eu văd rea-credință pe această temă!“, a precizat fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan.

Acesta a precizat că reactoarele modulare mici (SMR) sunt „niște reactoare ce funcționează de 30-40 de ani pe submarinele nucleare americane și care produc energie sigură“.

„România a fost prima țară din Europa care a primit aprobarea pentru un astfel de proiect, am dat decizia finală de investiții în luna februarie din acest an“, a punctat Bogdan Ivan. 

Ulterior, în luna mai, premierul demis Ilie Bolojan a anunțat că a informat Ambasada Statelor Unite ale Americii de la București cu privire la problemele legate de reactoarele modulare mici de la Doicești.

Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei / Foto: Crișan Andreescu

Foto: Crișan Andreescu

Bogdan Ivan: „E sabotaj economic!“

Fostul ministru a explicat cum proiectul a fost început de miniștri ai Energiei de la Partidul Național Liberal, iar în acest an a fost blocat de premierul Ilie Bolojan, din același partid. 

E un proiect pornit și promovat din 2021 tot de colegi ai domnului Ilie Bolojan în calitate de miniștri ai Energiei. Acest proiect ar aduce undeva la 330 de megawați putere instalată, iar odată implementat, România nu mai trebuia să fie dependentă de importul de energie în cinci ani.

Ceea ce nu pot să înțeleg e cum atunci când ai finanțarea pentru niște proiecte energetice foarte mari, asigurată din SUA, spui că proiectul nu e bun, în timp ce acea instituție financiară pune bani în proiect și își asumă tot riscul. E sabotaj economic“, a punctat Bogdan Ivan.

Reamintim, de asemenea, că europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu a cerut ca UE să finanțeze construcția de reactoare nucleare, nu doar cercetarea de laborator și a vorbit despre faptul că România face deja parte dintr-un consorțiu internațional de elită pentru dezvoltarea Reactoarelor Nucleare Modulare Mici (SMRs).

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Comentarii (7)

Lache   •   29 Septembrie 2026   •   15:14

Nuscale n-a demonstrat pana acum ca poate construi reactoarele cu pricina. Singurul lor proiect din SUA a fost anulat dupa ce au cheltuit sute de milioane de dolari fara sa arate macar cum ar putea ajunge vreodata sa construiasca un reactor la un cost rezonabil.
Acum ne-au gasit pe noi mai fraieri sa le mai platim niste bani ca poate poate or scoate ceva.

RAL   •   29 Septembrie 2026   •   15:00

Partea 5
8. Am uitat ceva esențial; ca să vinzi curent de la Doicești, trebuie să dai ajutor de stat, baban. Ce face Loază dacă Comisia Europeană nu aprobă? Bate din buze plătind (nu el, ci statul, care îi va pune sare pe coadă) contractul și penalitățile?

RAL   •   29 Septembrie 2026   •   14:28

Partea 4
7. Cum adică finanțează și își asumă toate riscurile o instituție financiară americană? Românii plătesc tot, cuvârf și îndesat, iar în caz de eșec, ne iau și pielea de pe noi.
8. Locul lui Loază e în fața procuraturii, ulterior a tribunalului...

RAL   •   29 Septembrie 2026   •   14:17

Partea 3
5. Ceea ce au observat alde Bolojan, legat de implicarea NovaPower and Gas, e vârful icebergului; o Alba Neagra cu implicarea unora într-un consorțiu, probabil pentru a sifona bani unde trebuie.
6. Aranjamentul cu NuScale s-a făcut cu nerespectarea legislației; unde de Evaluarea Strategică de Mediu pentru introducerea unui nou tip de reactoare, care ar fi lămurit și aspectele colaterale, inclusiv costuri suplimentare, și tehnice, legate de programul național de management al combustibilului nuclear uzat și al deșeurilor radioactive, de dezafectare? Unde e acordul de mediu? Unde e autorizația CNCAN a proiectării?
Unde e autorizația CNCAN a amplasării?
Toate astea necesitau documentații, nu erau acte formale...
În concluzie, fără nicio simpatie pentru Bolojan (alt hoț, vezi "fiare vechi cumpăr" de la Rheinmetall, prin SAFE), era obligatoriu ca în urma rezultatelor raportului Corpului de Control al PM, să fie sesizată procuratura.

RAL   •   29 Septembrie 2026   •   14:00

Partea 2
4. Reactoarele NuScale sunt proiectate să reziste la accidente severe; din acest motiv se afirmă că pot fi amplasate în zone intens populate, eventual la București Grozăvești, nu? Idioții din guvern nu fac diferența între un accident și un atac militar, în care reactoarele pot fi făcute praf; eventual, nu dau idei, dar pot fi vulnerabile chiar la terorism. Amplasarea lângă Târgoviște e o vulnerabilitate, fix pe placul adversarilor. Ca să aperi, pe cât se poate, amplasamentul, îți trebuie resurse financiare suplimentare, iar pentru urgența consecutivă unui atac militar bine făcut, situația răspunsului se complică, având în vedere mărimea populației implicate.
Desigur, are balta (Băneasa) pește, și bugetul bani.

RAL   •   29 Septembrie 2026   •   13:49

Partea 1
1. SMR-urile de pe submarine nu sunt tip NuScale.
2. 476 MWe, nu 330, Loază! Să ai pretenția că nu mai imporți energie, odată ce produci 330 MWe cu SMR Doicești, sau, mă rog 476, înseamnă să fi fie imbecil patent, fie ticălos mânjit, fie amândouă.
Numai Cernavodă U3 și U4, dacă s-ar face, ar însemna 1400 MWe și nu ajung.
3. O centrală first of the kind, SMR Doicești costă de cel puțin 3 ori cât ar face dacă ar fi produs de serie; în realitate românii finanțează un startup american ceea ce e o imbeciitate, motivată de parandărăt și false avantaje politice.
4. Nimeni nu va face centrale modulare cu reactoare de 50 sau 77 MWe ca să le așeze în zone cu nevoi mari de energie, căci o centrală cu 6 reactoare sau mai multe e net mai scumpă decât SMR-uri de 300MWe; de aceea europenii, toți, se orientează spre alte soluții, NuScale fiind un pariu pe o mârțoagă. Ar merge în zone izolate, unde să pui 1, maxim 2 reactoare.

Petre   •   29 Septembrie 2026   •   13:44

S'a trezit domnul Ivan sa vorbeasca dupa 37 de ani de sabotaj economic. Omul cel putin este distractiv.

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