Robert Cazanciuc, demers în Senat pentru transportatori: suspendarea amenzilor și a tarifului TollRo

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Senatorul PSD Robert Cazanciuc propune o perioadă tranzitorie pentru aplicarea sistemului TollRo până la 31 martie 2027, timp în care problemele tehnice să fie remediate, iar transportatorii să nu fie amendați.

Pe fondul problemelor tehnice semnalate înainte de intrarea în vigoare a a TollRo, senatorul Robert Cazanciuc a depus la Senat, împreună cu Liviu Mazilu, o inițiativă legislativă care prevede suspendarea amenzilor și a tarifului fix de 2.000 de lei, pentru a evita sancționarea transportatorilor în perioada de implementare.

Cazanciuc cere suspendarea amenzilor de 2.000 de lei la TollRo până la 31 martie 2027

“Transportatorii trebuie protejați! Sistemul de taxare bazat pe distanță (TollRo) pentru camioanele de peste 3,5 tone urmează să intre în vigoare, dar mijloacele tehnice de plată și evidență prezintă încă disfuncționalități, ceea ce înseamnă că, în lipsa unei perioade de grație, mii de transportatori români și străini riscă să fie amendați pe nedrept din prima zi de aplicare a legii.



Pentru a evita o astfel de situație, am depus, astăzi, la Senat, împreună cu colegul meu senator Liviu Mazilu, luând act de sesizările și apelurile publice formulate de Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), o inițiativă legislativă prin care se introduce o perioadă tranzitorie până la 31 martie 2027, timp în care autoritățile și furnizorii de tehnologie pot remedia aplicațiile și pot finaliza testările, cerând, totodată, suspendarea amenzilor și neaplicarea tarifului fix de 2.000 lei.



Biroul Permanent al Senatului a aprobat solicitarea procedurii de urgență, iar în următoarele 2 zile vom proceda la audierea celor implicați în implementare în cadrul Comisiei de transporturi.

Sunt convins că proiectul de lege va fi susținut de toți parlamentarii, indiferent de opțiuni politice!“, scrie senatorul Robert Cazanciuc, pe contul său de Facebook.

Transporatorii amenință cu proteste: Refuzăm să plătim pentru erorile unui sistem

Totodată, transportatorii cer amânarea sistemului TollRo și spun că vor face protest. Reprezentanții Patronatului Industriei de Transport și Logistică Astra și ai Asociației Operatorilor de Transport Rutier Apulum trag un semnal de alarmă și cer Guvernului și Parlamentului să amâne cu șase luni, până la 1 aprilie 2027, introducerea sistemului TollRo.

Dispare clasica ”rovinietă”, apare TollRo. Va lua în calcul, în tarif, și clasa de emisii: poluatorul plătește. Informații complete pentru șoferi



TollRo va înlocui actualul sistem bazat doar pe rovinietă pentru vehiculele de transport. Tariful va fi legat de distanța parcursă și de caracteristicile vehiculului. Sistemul este administrat prin CNAIR.

Amintim că noua rovinietă va lua în calcul și clasa de emisii.

”Prin noul sistem de tarifare rutieră vor fi aplicate tarifele rutiere în funcţie de clasa de emisii poluante Euro a vehiculelor, conform principiului 'poluatorul plăteşte'. În prezent, pe reţeaua de drumuri naţionale din România sunt aplicate tarife pentru toate categoriile de vehicule rutiere în funcţie de durata de utilizare a reţelei de drumuri (rovinieta) şi în funcţie de numărul de treceri efectuate la poduri peste Dunăre, fără a ţine cont de clasa de emisii (Euro) a acestora”, transmitea Guvernul la sfârșitul lunii iulie 2025.