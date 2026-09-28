România, robinetul gazelor din regiune. Bogdan Ivan: „Coridorul Vertical poate aduce un profit de 250 de milioane de euro anual“

Bogdan Ivan / Foto: Crișan Andreescu

Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, a vorbit luni, într-un interviu exclusiv la DC News, despre Coridorului Vertical, care ar aduce profituri uriașe României și ar da țării noastre o importanță geostrategică deosebită.

Într-un dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac, fostul ministru al Energiei a precizat că proiectul Coridorului Vertical poate da României robinetul gazelor din întreaga regiune. Pe lângă faptul că acesta ne va asigura o importanță strategică deosebită, va aduce profituri de cel puțin 250 de milioane de euro anual țării noastre.

„E această dezbatere în presa internațională, legată de Coridorului Vertical, deci o nouă conductă de gaz. Americanii aduc gaz natural lichefiat (GNL) la Alexandroupolis, în Grecia, de acolo conducta merge prin Grecia, Bulgaria, România și mai departe, în funcție de necesități, către Republica Moldova, Ucraina sau Ungaria, Slovacia. Ce ne puteți spune despre acest Coridor Vertical și negocierile avute până acum cu Statele Unite ale Americii?“, a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac.

„Acest proiect poate să profileze România ca țara ce are robinetul gazelor din întreaga regiune, iar cu această ocazie, pe lângă importanța geopolitică, va aduce și niște profituri de cel puțin 250 de milioane de euro pe an doar din transportul gazelor naturale pe teritoriul României.

Dacă nu va fi pe la noi, au și alte alternative de a ajunge în Ungaria, de exemplu, prin Croația. Noi acum suntem puși în situația în care un proiect extrem de important ajunge să fie semnalizat la nivel internațional, inclusiv până în SUA, care caută în România un partener foarte puternic pe termen mediu și lung.

România are o relație bună cu SUA, este principalul garant al securității țării noastre, care astăzi vine cu o alternativă la gazul rusesc în întreaga regiune, tocmai pentru a reduce dependențele de gazele venite din Federația Rusă. Clientul final al acestor gaze ar fi Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Slovacia și poate chiar Austria.

Dacă acest gaz nu va ajunge prin România, e evident că toate țările din regiune se vor canibaliza pentru gazul extras din Marea Neagră de către OMV și Romgaz. În această variantă, când ai produs mai puțin și cerere mare, prețul crește, când ai produs mai mult și cerere mare, prețul scade“, a punctat Bogdan Ivan.

Proiectul Coridorului Vertical este o prioritate declarată a cooperării energetice regionale. Departamentul american al Energiei a arătat că Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina lucrează la creșterea utilizării rutelor de transport al gazelor din Grecia spre Ucraina, pentru diversificarea aprovizionării față de sursele rusești. În audierea sa din Senatul SUA, înainte de numirea ca ambasadoare, Guilfoyle a indicat comercializarea investițiilor în aceste conducte și creșterea vânzărilor de energie americană drept obiective ale mandatului. Coridorul este o infrastructură și o rută de transport, nu un contract atribuit unei singure companii.

Potrivit unei investigații recente WSJ, premierul demis Ilie Bolojan nu ar fi dat curs cererilor venite de la consorțiul americano-grec care operează Coridorul Vertical de Gaze, de a cumpăra gaze din SUA.