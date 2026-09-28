Grindeanu: Executivul Bolojan, cel mai antiamerican Guvern de la Revoluție încoace

Grindeanu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat despre dezvăluirile apărute în cotidianul Wall Street Journal, care a scris că ambasadoarea Statelor Unite în Grecia s-ar fi lăudat că SUA ar fi avut o contribuție la căderea Guvernului Bolojan, în contextul în care și liderul social-democrat a avut o întâlnire cu ambasadoarea Kimberly Guilfoyle.

Sorin Grindeanu a fost întrebat despre contextul întâlnirii. Președintele PSD a spus că, înainte de toate, trebuie spus că am avut „în aceste luni, cel mai antiamerican guvern de la Revoluție încoace”.

„Rolul meu nu este să închei contracte și nici n-am discutat despre acest lucru. Dar poate că n-am fost destul de explicit ieri, fiindcă am văzut că acest lucru este legat de moțiunea de cenzură. Vă mai spun o dată, ca să înțeleagă toată lumea și toată propaganda lui Bolojan. Pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstrul din Loch Ness, nici Bigfoot. L-au dat jos cei 88% dintre români care au spus că țara merge într-o direcție greșită și că guvernează prost.

Eu m-am săturat de acești măscărici care au distrus toate relațiile comerciale construite de România cu efort în ultimii ani. Pierderea puterii le dă acestor oameni tot felul de halucinații. Lansează minciuni și, am văzut, plângeri penale absurde pentru trădare. Cine face acest lucru? Unii care au împărțit miliarde de euro din SAFE fără niciun fel de criteriu, care și-au bătut joc de industria națională de apărare și care au ales să dea cel mai mare contract din istorie, de opt miliarde de euro, unei firme străine”, a zis Sorin Grindeanu într-o conferință de presă.

„Dacă vreți să discutăm serios despre gaze, domnul Bolojan ar putea să vă spună, pentru început, de ce depozitele de gaze din România sunt umplute, astăzi, la mai puțin de 80% din capacitate. Mai e un pic și vine iarna. Este sau nu acesta un atentat la siguranța și securitatea energetică națională? Eu nu am discutat în niciun moment despre contracte de gaze. În niciun moment. Nu e treaba mea. Era treaba premierului demis Ilie Bolojan să se asigure că România are gaze, inclusiv pentru această iarnă. Dar nici măcar acest lucru nu l-a făcut cum trebuie”, a mai zis liderul PSD.

„Să știți că eu susțin parteneriatul strategic cu SUA, cel mai important aliat al nostru din NATO, la fel cum susțin apartenența noastră la Uniunea Europeană. Știți ce este regretabil? Este regretabil, și îmi asum acest lucru, că am avut la putere, în aceste luni, cel mai antiamerican guvern de la Revoluție încoace. Asta demonstrează că avem nevoie urgent de un guvern care să readucă relația cu Statele Unite ale Americii în cadrul normal”, a zis Sorin Grindeanu.

„Restul e un spectacol prin care acești măscărici, dincolo de încercarea de a distruge relațiile cu Statele Unite ale Americii, încearcă să-i creeze o aură lui Ilie Bolojan. Pe Ilie Bolojan l-au dat jos românii și bine au făcut. Nu l-au dat jos nici americanii, nici rușii, nici bubulii, nici iluminatii, ci românii”, a zis Sorin Grindeanu.

„Ceea ce știu este că și în programul de guvernare al celebrului domn Siegfried Vasile Mureșan apare Coridorul Vertical. E un lucru despre care se vorbește de ani de zile, în care România are un rol de tranzit și pe care cred că trebuie să-l susținem. Dar, repet, nu e treaba mea să discut despre contracte. Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii trebuie susținut”, a mai spus liderul PSD.

Vă invităm, de la ora 13.00, luni, să urmăriți la DC News un interviu cu Bogdan Ivan în care vom afla amănunte despre subiectul zilei.