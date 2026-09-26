Simion reacționează în scandalul demiterii lui Bolojan la ordinul SUA. Liderul AUR e prieten cu ambasadoarea, dar nu acceptă „imixtiuni externe”

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George Simion a avut o primă reacție în scandalul generat după dezvăluirile Wall Street Journal (WSJ) cu privire la faptul că ambasadoarea SUA în Grecia a dat exemplul României atunci când a vorbit de schimbarea guvernelor la influența Statelor Unite ale Americii.

Demiterea Guvernului Ilie Bolojan s-ar fi făcut cu o influenţă din partea Statelor Unite ale Americii, a lăsat să se înţeleagă Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia.

Kimberly Guilfoyle e considerată ca fiind una din cele mai apropiate diplomate de președintele american Donald Trump.

Declarațiile acesteia au generat o undă seismică la București.

De unde a plecat totul?

Potrivit WSJ, în luna martie, la o cină organizată la Atena, la care au participat oficiali greci și americani, Guilfoyle a avut o dispută cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou, în fața celorlalți invitați. Referindu-se la iminenta cădere a guvernului României, Guilfoyle le-ar fi spus celor prezenți: „Putem face asta oricărei țări vrem. Putem face asta și aici”, potrivit unei persoane care a participat la cină și altor persoane cărora le-a fost relatat incidentul.

George Simion, liderul AUR, partid care a contribuit decisiv la căderea Guvernului Bolojan, a avut o primă reacție. Simion spune că o cunoaște pe ambasadoarea Kimberly Guilfoyle și este prieten cu aceasta, dar e convins că e vorba de o declarație „inventată” de media sau scoasă din context. El a subliniat că nu acceptă „imixtiuni externe” nici din partea partenerului strategic american.

„O cunosc și cred ca sunt prieten bun cu doamna ambasador. Nu am purtat astfel de discuții, pentru noi poziția legată de guvernarea PSD-PNL-USR a fost constantă. Cunoscând situația, sunt sigur că este vorba de o exprimare inventată sau scoasă din context. Ca politician român nu accept imixtiuni externe, nici chiar din partea partenerilor strategici americani”, a precizat George Simion, potrivit G4Media.

Amintim că Executivul Bolojan a fost demis pe 5 mai 2026, în baza unei moțiuni de cenzură depusă de AUR alături de PSD și votată cu o majoritate covârșitoare în Parlament. Din moment Ilie Bolojan este în continuare interimar în contextul în care nu s-a putut forma o altă majoritate care să întrunească 233 de voturi pentru învestirea unui alt guvern.