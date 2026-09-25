Cine este Sebastian Burduja, propus ministru al Energiei în Guvernul Siegfried Mureșan

Inquam Photos/ George Călin Foto cu Sebastian Burduja

Sebastian Burduja este propus din nou pentru conducerea Ministerului Energiei în noul Guvern PNL - USR - UDMR condus de Siegfried Mureșan. Fost ministru al Energiei și al Digitalizării, liderul PNL București este absolvent de Stanford și dublu masterand la Harvard.

Născut la 18 iunie 1985 în București, Sebastian Burduja a copilărit la Piatra Neamț și a absolvit ulterior Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Capitală la profilul matematică-informatică intensiv. Drumul său academic s-a mutat peste Ocean:

-Universitatea Stanford (2004–2008): A absolvit cu onoruri și distincție în Științe Politice, fiind inclus în societatea academică de elită Phi Beta Kappa (rezervată primilor 2% dintre studenți). Lucrarea sa de licență despre corupția postcomunistă a fost coordonată de reputatul profesor Larry Diamond.

-Universitatea Harvard (2008–2011): A urmat în paralel două programe de masterat ca bursier David Rubenstein, obținând o diplomă în Administrarea Afacerilor (MBA) la Harvard Business School și un master în Politici Publice (MPP) la Harvard Kennedy School of Government.

-Doctorat Summa Cum Laude la ASE (2016–2019): Titlu de doctor în economie și afaceri internaționale, cercetarea sa concentrându-se pe corupția din mediul privat din statele fost comuniste.

În plan profesional, a lucrat la Washington D.C. ca specialist în dezvoltare socială la Banca Mondială (2012–2015), unde a fost coautor la peste 20 de rapoarte tehnice dedicate României, axate pe poli de creștere, eficiență energetică și investiții în infrastructură, se arată pe site-ul personal. A efectuat stagii la Divizia NATO a MAE, la Națiunile Unite în Geneva și la firma de consultanță McKinsey & Company.

Drumul spre casă: De la LSRS și partidul PACT, la vârful PNL

După 12 ani petrecuți în străinătate, Burduja a revenit definitiv în România și a transformat activitatea civică în proiect politic:

-În 2009 a fondat Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS), cea mai amplă rețea dedicată tinerilor români care studiază afară, iar în 2011 a pus bazele think tank-ului Fundația CAESAR.

-În 2016 a înființat partidul civic PACT (Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor), cu care a candidat independent la alegerile parlamentare.

-În 2019, PACT a fuzionat prin absorbție cu PNL, moment din care cariera sa politică a accelerat: a devenit vicepreședinte PNL, președinte PNL Sector 1 și, din mai 2024, președinte ales al filialei PNL București.

-În paralel cu activitatea publică, activează ca autor (cu volume dedicate reformei statului și combaterii corupției) și este cadru didactic asociat la Facultatea de Management din cadrul SNSPA.

Experiența guvernamentală: Digitalizare, fonduri europene de miliarde și mandatul la Energie

Sebastian Burduja nu este deloc un novice la Palatul Victoria. A parcurs un traseu administrativ dens:

-Secretar de stat la Ministerul Finanțelor (2019–2020): Primele atribuții de coordonare economică în administrația centrală.

-Ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării (mai 2022 – iunie 2023): A impus legi importante pentru debirocratizare, precum eliminarea dosarului cu șină, crearea Platformei Naționale de Interoperabilitate și cadrul de securitate cibernetică.

-Ministru al Energiei (iunie 2023 – iunie 2025): În cei doi ani la conducerea ministerului, a deblocat contracte din fonduri europene nerambursabile (Fondul pentru Modernizare și PNRR) de peste 10 miliarde de euro, a impulsionat reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, proiectul Neptun Deep din Marea Neagră și schemele de sprijin pentru prosumatori și capacități noi de stocare.

-Activitate parlamentară: Deputat din 2020, reales în decembrie 2024, s-a remarcat printr-un număr impresionant de inițiative (peste 100 depuse în primul mandat, din care aproape jumătate au devenit legi), fiind vicepreședinte al Comisiei pentru industrii și servicii.

Mesajul lui Sebastian Burduja

„Le mulțumesc lui Ilie Bolojan, președintele PNL, Siegfried Muresan, premierul desemnat, și colegilor din Partidul Naţional Liberal pentru încrederea de a mă propune ministru al Energiei. Este o onoare, dar mai ales o mare răspundere și o asum ca atare.

Din momentul desemnării, Siegfried Mureșan a gestionat tot procesul, de la programul de guvernare până la propunerea echipei sale, așa cum ne-a obișnuit: cu seriozitate și profesionalism. Așa lucrează de ani buni, la Bruxelles și acasă. Românii ar avea doar de câștigat dacă acest model va deveni regulă în politica noastră, nu excepție.

Știu ce înseamnă responsabilitatea unui mandat de ministru. Am purtat-o în 2023-2025, în vremuri complicate, și nu îmi fac iluzii că urmează vremuri mai ușoare. Din contră. Alături de echipa cu care am lucrat, știu ce este de făcut pentru energia României și pot duce la capăt ceea ce am început. Îmi voi face datoria cu același crez pe care l-am avut mereu: să fac ceea ce trebuie.

În energie, prioritățile sunt clare. O iarnă fără emoții pentru aprovizionare. Facturi pe care oamenii să le poată plăti, cu sprijin țintit pentru cei care au cea mai mare nevoie. Investiții mari duse la capăt: Neptun Deep, Cernavodă, noile capacități de producție și stocare.

Singura cale durabilă de a scădea facturile românilor și ale companiilor românești este să producem mai multă energie. Fiecare MW nou conectat la sistemul energetic național contează.

Pentru România, orele sunt tot mai înaintate, iar răbdarea românilor e tot mai puțină, pe bună dreptate. Îmi amintesc o frază pe care ne-o repeta la cursuri unul dintre mentorii mei: „Diferența dintre un politician și un lider este simplă: politicianul se gândește la următoarele alegeri, liderul se gândește la următoarele generații.”

Clipele grele pentru o țară sunt și un moment al adevărului: cine e lider și cine e doar politician? Românii nu mai pot fi păcăliți. Ei știu și văd ce înseamnă leadership: competența de a ști ce trebuie făcut, caracterul de a-ți respecta cuvântul prin decizii corecte, inclusiv dureroase, și curajul de a le spune românilor adevărul.

Acum România are nevoie de lideri. Politicieni a avut și încă are prea mulți. Facturile oamenilor, iarna care vine și investițiile strategice, care nu mai pot aștepta, nu au culoare politică. De aceea cred că Pactul pentru Energie anunțat de Ilie Bolojan poate fi terenul comun pe care toate partidele să se întâlnească, dincolo de orice calcul electoral, orgoliu sau meci politic.

Urmează audierile în Parlament. Mă voi prezenta acolo cu un plan clar și cu aceeași deschidere față de toți cei care vor ca România să aibă energie sigură, accesibilă și curată, în această ordine de priorități”, a scris Sebastian Burduja pe pagina de Facebook.