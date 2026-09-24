De ce are o imagine bună Siegfried Mureșan la Bruxelles. Georgiana Teodorescu: Este mâna dreaptă a lui Manfred Weber

Manfred Weber (stg), presedintele Grupului PPE, si Siegfried Muresan (dr.), vicepresedintele Grupului PPE. Sursa foto: Agerpres

Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu a vorbit, la DCNews, despre relația premierului desemnat Siegfried Mureșan cu Manfred Weber, președintele Partidului Popular European (PPE), eurodeputatul român fiind considerat „mâna dreaptă” a politicianului german.

„Siegfried Mureșan e colegul dvs, îl cunoașteți. Mai mâncați câte o supă împreună la cantina Parlamentului European? Avea o imagine bună domnul Mureșan...”, a spus analistul Bogdan Chirieac.

Georgiana Teodorescu: Siegfried Mureșan este „mâna dreaptă” a lui Weber

„Vrând-nevrând, e o cantină mare, se întâmplă să mai mănânci în aceeași încăpere uriașă și cu alți oameni. Siegfried Mureșan are o imagine bună pentru că este perceput ca fiind 'omul lui Manfred Weber' în Partidul Popular European (PPE). Deci este 'mâna dreaptă' a lui Manfred Weber. Din perspectiva acestei chestiuni este respectat. E cel mai mare partid parlamentar...”, a explicat europarlamentara AUR, Georgiana Teodorescu.

„Eu chiar am crezut că omul e valoros. Dar poate e valoros, dar nu e potrivit pentru malurile Dâmboviței...”, a replicat Bogdan Chirieac.

Georgiana Teodorescu i-a răspuns: „Poate e valoros, dar pentru altă țară, sau, poate, pentru alte lucruri”.

„I-am auzit discursul politic. Dincolo că e cenușiu... am zis că e diplomația de la Bruxelles - dar e mediocru, adică chestii pentru oameni care n-au reușit să ia Bacalaureatul. Dacă nu mă votați pe mine, înseamnă că sunteți antieuropeni”, a punctat Bogdan Chirieac.

„Înseamnă că mama domniei voastre nu este cinstită, cam așa sună. Dacă nu faci ce-ți spun eu, mama ta nu e o doamnă cinstită și respectabilă”, a spus Georgiana Teodorescu.

De ce este AUR catalogat drept antieuropean?

Europarlamentarul AUR a explicat de ce partidul său nu poate fi catalogat drept antieuropean. Aceasta a descris modul în care se formează majoritățile politice în Parlamentul European.

„Nu știu de când să vă spun că este chestiunea asta, dar este un narativ pe care ei încearcă să-l împingă aici, în România, crezând că va prinde. În Parlamentul European nu merge treaba asta, pentru că acolo, de foarte multe ori, majoritățile politice se fac cu voturi din partea Grupului Partidului Popular European (EPP), Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), grupului Patriots for Europe (PfE), adică majoritate de dreapta. Săptămâna trecută, când am avut plenară la Strasbourg, a trecut o rezoluție foarte importantă pe situația din Ceuta (n.r. Spania, problema migranților), care a trecut cu votul EPP, ECR, PfE și Europe of Sovereign Nations (ESN), toată dreapta - cu tot cu extrema dreaptă, în ciuda celor de stânga - Renew Europe (Renew), Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană (Greens/EFA), Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European (S&D). De ce? Pentru că era o rezoluție prin care PE îi bătea obrazul premierului Sanchez pentru modul în care a gestionat criza din Ceuta.

”Colaborarea dintre EPP și ECR, de exemplu, este uzuală”

Pentru această chestiune, firește că grupurile de stânga nu au fost de acord. Și EPP-ul, ca o floricică, a sunat la grupurile de dreapta și a cerut sprijin ca să treacă rezoluția lor. Colaborarea dintre EPP și ECR, de exemplu, este uzuală. Mai rar, însă, colaborează și cu ESN. Lucrurile acestea se întâmplă acolo. Că le place, din când în când, să folosească acest narativ al unui eventual cordon sanitar sau nu mai știu eu ce... Este gargară! Este dezinformare, o metodă politică de a încerca să sperie electoratul. Dar faptic, când te așezi la masă și lucrezi în dosare, nu mai contează culoarea politică!”, a spus europarlamentarul AUR, la DCNews.