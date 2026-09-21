Emisarul lui Trump, trimis în Sectorul 4. Daniel Băluță: Fiecare gest de genul acesta trebuie făcut pentru ca România să fie mai bine / video

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, și Paolo Zampolli, Trimisul Special al Președintelui Statelor Unite ale Americii pentru Parteneriate Globale

Daniel Băluță a vorbit despre vizita emisarului trimis de Donald Trump în Sectorul 4 și despre importanța relației României cu Statele Unite.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a vorbit despre extinderea Parcului „Tudor Arghezi” cu încă patru hectare, proiect care va fi gata anul acesta. Pe 27 august 2026, Paolo Zampolli, trimisul special al președintelui Statelor Unite ale Americii pentru Parteneriate Globale, a vizitat șantierul împreună cu primarul Sectorului 4. Noua zonă va purta numele „Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump”.

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„Știu că ați făcut parcurile din sector. A fost unul dintre obiectivele dumneavoastră în primul mandat: refacerea parcurilor”, a spus Bogdan Chirieac.

„Și acum avem un parc nou pe care îl și extindem cu încă patru hectare, iar anul acesta va fi gata. Este o extindere a Parcului „Tudor Arghezi” - un parc a cărui denumire a stârnit foarte multe controverse. Este Parcul Prieteniei Româno-Americane”, a spus Daniel Băluță.

Daniel Băluță: România trebuie să fie un partener corect pentru aliații săi

Primarul Sectorului 4 a vorbit și despre relația României cu Statele Unite și despre importanța parteneriatelor și alianței euroatlantice și a spus că astfel de relații trebuie consolidate prin colaborare și gesturi care fac bine României.

„Am văzut că v-a trimis Donald Trump emisar. Sunteți atât de bine cu administrația americană, de v-a trimis Trump personal emisar?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Niciodată nu este vorba despre mine sau despre dumneavoastră. Importantă, de fiecare dată, este România. Este important să fim mândri că suntem români, este important să fim aliați și parteneri corecți cu partenerii noștri, este important să facem tot ceea ce ne stă în putință ca această țară să fie din ce în ce mai bine.

Și asta o facem atât prin munca pe care o desfășurăm în comunitățile noastre, prin absorbția de bani europeni, dar și prin gesturi cu o semnificație deosebită de mulțumire pentru apartenența pe care o avem la structurile euroatlantice de protecție, de bucuria că suntem protejați de o alianță militară extrem de importantă în lume, în niște vremuri extrem de tulburi. De aceea, fiecare gest de genul acesta reprezintă un gest pe care probabil oricare dintre noi trebuie să îl facă pentru ca România să fie mai bine”, a spus Daniel Băluță la DC News.